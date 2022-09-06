Ayşe Övür’den gizemli bir roman

İş dünyasının içinde filizlenen bir aşkın sarmalında kadim cinayetlerin çözümüne girişiliyor. Çağdaş Türk edebiyatında başarılı kurgusal yapıtlar çoğalıyor. Baskı maliyetlerinin arttığı bir ortamda bunun sevindirici gelişme olarak altı çizilmeli diyoruz.

Yazılım dünyasının dahi ismi Sinan, gizemli bir kitabın da yazarıdır. Sinan’ın herkesten sakladığı kapalı yaşamı, Nevra’yla tanışınca değişmeye başlar. Ünlü bir politikacının kızı olan Nevra’nın da kendine ait sırları vardır. Çift ilişkileri ilerledikçe açtıkları her kapının ardında beklenmedik, sarsıcı olaylarla karşılaşırlar.

Yıllar önce işlenmiş cinayetlerin öznesi olduklarını anladıklarında ise artık tüm kimliklerden sıyrılıp bambaşka insanlar olurlar.

Zamanın Kapıları, okuyucusunu, bir yandan iş dünyasının merkezi Maslak’taki plazalardan, Yedikule’ye, sur dibindeki bostanlara, yer altı efsanelerine uzanan bir İstanbul öyküsüyle buluştururken öte yandan karanlığın nerede bitip aydınlığın nerede başladığını sorguluyor.

Okuyucu, modern ve eski İstanbul arasında kalan birbirine zıt mahallelerde dolaşırken geçmişte kalıp unutulduğu sanılan olayların günümüzle olan şaşırtıcı bağlantısıyla karşılaşıyor.