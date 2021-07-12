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Anıl Can’dan La Fortuna

Tam altı yıl sonra Anıl Can’ın yeni kitabı La Fortuna, Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Aşk hayatını sorgulayanlar, para durumunu düzeltmek isteyenler ve yaşamına yeni bir bakış açısı getirme niyetindekiler için kılavuz niteliğindeki bu kitap kaçmaz.

Anıl Can’dan La Fortuna

Anıl Can altı yıl aradan sonra yeni kitabı La Fortuna Kaderin Dönüşümü ile okurlarıyla buluştu. Niyet ve hayallerin gerçeğe dönüşebileceği üzerine kurulu kitap, neyi, ne zaman ve nasıl değiştirebileceğini okurlarına çarpıcı bölüm başlıkları altında anlatıyor. 

Para, aşk, kariyer, geçmiş, gelecek ve şimdi üzerinden ilerleyen La Fortuna, hayatından memnun olmayan, “şeyleri” değiştirmek isteyen ancak bir türlü adım atamayanlar için incelikli yönlendirmelerde bulunuyor. Bunu yaparken astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanan Anıl Can, kitabın içinde okurlarına uygulamaları için pek çok bölüm de hazırlamış. Şükür listesinden maddi dileklere, ruh eşinden an’daki çatışmalara kadar pek çok konu okur tarafından sorgulanabilecek hale getirilmiş. 

Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşan La Fortuna Kaderin Dönüşümü kaçınılmaz dönüşümden yana olanlar, yeni bir kader dileyip hayatını dönüştürmek isteyenler için bir kılavuz niteliğinde. 

Kitaptan: 

Neyi değiştirmek istiyorsun? Aşk hayatın nasıl gidiyor? Peki, maddi durumun iyi mi? Hâlâ ruh eşini arayanlardan mısın? Neyi eksik yapıyorsun? İstediğin hayat gerçekten bu mu? Yanıtların hayallerinin anahtarı, kaderinin dönüşümü olacak. 

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