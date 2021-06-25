Acımasız kartellerin dünyasına hoş geldiniz

Nemesis Kitap, Pablo Escobar’ın yaşamöyküsünü anlatan iki kitaplık Escobar serisinin ardından acımasız kartellerin dünyasına uzanan iki kitabı daha Türkçeye kazandırdı.

Kolombiya’da uyuşturucu trafiğinin akıl almaz boyutlarını gözler önüne seren Kilo bu kitaplardan biri oldu. 2016 yılında iyi niyetlerle silah bırakan FARC’ın ardından kaosa sürüklenen ülkede ne çiftçi ne devlet ne de sıradan vatandaş asla huzur bulamadı. Kimi zaman dev karteller kimi zaman da minik çeteler aracılığıyla yolculuğunu sürdüren uyuşturucu ticareti ve Kolombiya’nın neden bir türlü bu kaostan çıkamadığını anlatan bir belge niteliğinde Kilo. Kolombiya’yı, yaşam şartlarını ve oradaki mücadeleyi çok iyi bilen gazeteci Toby Muse’un kaleme aldığı Kilo kartelleri derinlemesine irdeleyen ipuçlarıyla dolu.

Nemesis Kitap’tan yakın zamanda çıkan bir diğer eser ise Meksika’da adını bolca duyuran El Chapo lakaplı Chapo Guzman'ın zirveye uzanan hikâyesini anlatıyor. Henüz cep telefonlarının bile yeni yeni anlam kazandığı bir dönemde bir bilişim dehasını işe alarak akıl almaz bir yükselişe imza atan El Chapo, namı diğer Bodur’un film yıldızları ve devlet adamlarıyla rekabet eden şöhretini Elebaşı kitabından öğrenmeniz mümkün.

Meksika’nın ne en zengini ne de en gaddarı iken 1993 yılında bir kardinale suikast düzenlemesiyle ilk kez ismini duyuran bu uyuşturucu lordunun yaşam öyküsü, hem geçmişi hem de günümüzü anlamak adına önemli bir kılavuz özelliği taşıyor. Alan Feuer tarafından kaleme alınan ve Soner Yapıcı tarafından Türkçeye kazandırılan Elebaşı El Chapo hakkında okunacak tek kaynak niteliğinde.