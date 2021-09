2040’a Hazır mıyız?

Yakın gelecekte insanlığı ve dünyayı nelerin beklediği konusu her zaman merak uyandırmıştır. Dr. Mustafa Aykut 2040’a Ne Kaldı? İsimli kitabında işte bu yakın geleceğin ismini koyuyor ve ortalama yirmi yıl sonra insanlığın, dünyanın, iklimin, ekonominin, teknolojinin ve daha pek çok konunun hangi anlamda değişip dönüşeceği konusunda akıl yürütüyor.

2040’a Ne Kaldı? bu anlamda kaleme alınmış ilk yerli kitap özelliği de taşıyor. Fütürizm konusunu işlerken belli bir tarih aralığında ilerleme imkânı sunan kitaptan onun kalemiyle bazı bilgileri sizlere ucundan kıyısından aktaralım istiyoruz.

Kâğıt paralar tarihe mi karışıyor?

“Artık he şey o kadar hızlı değişiyor, eskiyor ve hızla kayboluyor ki; bugün elimizin altında dediğimiz şeyler yirmi yıl sonra olmayacak. Örneğin kâğıt ve metal paralar cebimizde ya da cüzdanımızda değil, koleksiyonerlerde ya da hatıra diye saklayanlarda olacak. Cüzdanlarımızı şişiren kredi kartları da öyle. Kimlik kartlarımız, pasaportlarımız, ehliyetlerimiz, iş yerinde kapıları ya da turnikeleri açmak için kullandığımız kartlar da…”

Yalnızca ekonomik değil teknolojik yeniliklerin de art arda sıralanacağı yıllar insanlığı bekliyor. Hem olumlu hem de olumsuz zaman dilimlerinin belki de iç içe geçtiği yıllara doğru gidiyoruz. Mesela o hayran olduğumuz cep telefonları bambaşka bir nesneye dönüşmek üzere. Yine Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut’un kaleminden aktaralım.

Cep telefonlarının akıbeti ne olacak?

“Şimdi avucumuzun ayrılmaz bir parçası gibi elimizden düşürmediğimiz cep telefonları bugünkü haliyle olmayacak. Onun yerine kulak içi kulaklık ve gözlükten oluşan iki parça halindeki cihazlarla haberleşeceğiz.”

Dönüşüm her boyutta yaşanacağı gibi mesleklerde de yaşanacak gibi görünüyor. Sizlerin özellikle çocuklarınızı meslek seçimine doğru yönlendirirken 2040’a Ne Kaldı? kitabının bilgilerini şöyle bir gözden geçirmenizde fayda var.

Hangi meslekler 20 yıl sonra ortadan kaybolacak?

“Avukatlık, yargıçlık, kasiyerlik, şoförlük, tezgâhtarlık, çağrı merkezi operatörlüğü, kütüphanecilik, fabrika işçiliği, tercümanlık, sekreterlik, saat tamirciliği, otopark kâhyalığı, valelik, resepsiyonistlik, öğretmenlik, iş makinesi operatörlüğü, bankacılık, askerlik, güvenlik elemanlığı, kuryelik, garsonluk, çiftçilik, noterlik, tapu memurluğu, emlak komisyonculuğu ve başka onlarca meslek yerlerini yapay zekâya ya da robotlara bırakacak.”

Çevre ve iklim değişiklikleri gözle görülür bir artış gösterdi. Yangınlar, sel felaketleri özellikle 2021’e damgasını vurdu. Sadece Türkiye’de değil dünyada bir dönüşümün olduğu su götürmez bir gerçek. Acaba bundan yirmi yıl sonra dünyanın çevresi nasıl olacak dersiniz?

2040’a varırken iklim ve çevre nasıl olacak?

“Örneğin doğadaki gergedanlar başta olmak üzere bir çok canlı yok olacak. Büyük buzullar bugünkü kadar büyük olmayacak. Nehirlerin bazıları kuruyacak. Akdeniz kuşağı çok ısınacak. Bu kuşağın iklimini öğrenen çocuklar, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı yerine her zaman sıcak ve kurak diyecekler. Çünkü Akdeniz kuşağının mevsimleri olmayacak.”

2040’ta nasıl bir dünya bizi bekliyor?

“Robotlar, insan ve yük taşıyan dronlar, sürücüsüz araçlar, uçak hızında giden trenler olacak. Giyilebilir teknolojilerle artırılmış insanlar olacak. Kuantum bilgisayarlar olacak. Her nesnenin sensörü olacak, internete bağlanabilecek. Beyin ile bulut bellek arasında doğrudan iletişim olacak. Yüz yirmi- yüz otuz yaşına dek yaşayabilen çok sayıda insan olacak. İnsanların sanal ikizleri olacak. İşe onlar gidecek. Seyahate onlar çıkacak. Kendimize ayırdığımız çok ama çok zamanımız olacak.”

2040 ve baş döndürücü bir dönüşümün insanlığı beklediği bu yıllarda Türkiye’de çok önemli bir işe imza atan Dr. Mustafa Aykut her yönüyle incelediği önümüzdeki yirmi yıl ve ötesindeki geleceğin çerçevesini okurları için çizmiş. Olumlu, olumsuz, ümitkâr ve bir o kadar da gelecek vaat eden geleceğimize sahip çıkmak ise bizlerin elinde. Gelecek bugünden daha iyi, daha güzel ve daha keyifle yaşanabilir, olabilir.

Arka Kapaktan

“Şimdiye kadar Fütürizmi anlatmak için yurtdışı kaynakları tavsiye ediyorduk. Oysa bu kitapla artık biricik ülkemizin de çok değerli bir kaynağı oldu.”

Ufuk Tarhan

“Bu bilgilerin güncellenerek bir kitaba dönüşmesi tüm fütüristler ve geleceğe kafa yoranlar için bir müjdedir.”

Birol Güven

“Önemli kararlarımızı niçin gerçeklerle yüzleşmek yerine gelecek senaryolarını baz alarak veremiyoruz?”

Alphan Manas

Dr. Mustafa AYKUT kimdir?

8 Şubat 2018 tarihinde Fütüristler Derneği Başkanlığı’na seçilen Mustafa Aykut, 2006 yılından itibaren başkan olduğu tarihe dek dernekte farklı sorumluluklar üstlendi. Profesyonel çalışma hayatına öğretim görevlisi ve bilimsel araştırmacı olarak başladı. 1989 yılında yurtdışında çalışmaya başlayarak Alcatel ve Ericsson firmalarının Ar-Ge merkezlerinde GSM ve 3G teknolojilerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde aktif görevler üstlendi. ITU ve ETSI’de dahil olmak üzere teknoloji standartlarını belirleyen uluslararası kurumların çalışma gruplarında yer aldı. Dr. Aykut, 2003 yılında Türkiye’ye dönerek, Turkcell’e katıldı ve şirketin Ar-Ge Bölümünü kurup yönetti. GSM Association’da İcra Kurulu üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı ve Regülasyonlar Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Beş dönem GSMA Yönetim Kurulu’nda gözlemci görevini icra etti. ETNO yönetim kurulu üyesi olarak Avrupa telekom sektörünün politikalarının belirlenmesine katkı verdi. SAMENA Telekom Konseyi Regülasyon Stratejileri ve Politikaları başkanlığı yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok etkinlikte konuşmacı olarak ‘Geleceğin Teknolojileri’ni anlattı, üniversitelerde dersler verdi. Halen Turkcell’de Yönetim Kurulu ve CEO’ya İleri Teknolojiler Danışmanlığı’nın yanısıra İstanbul Galata Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak ders veriyor. 2000’li yılların başında Almanya’da UTA (Union Türkischer Akademiker) Başkanı olarak görev alan Mustafa Aykut’un, Foresight Educators Group, the Association of Professional Futurists (APF) ve World Future Society üyelikleri sürmektedir. 2020 yılında HundrED Academy üyeliğine seçildi. Dünyadaki fütüristlerin bir araya geldiği The Millennium Project adlı düşünce kuruluşunda Türkiye’yi temsil etmektedir. Bilgi Ekonomisi Derneği ve İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.