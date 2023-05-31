Yeni Bakanlar Kurulu yani Cumhurbaşkanlığı Kabinesi isim listesi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini söyleyen Sözcü Kalın, 'Kabine ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verdi.

İbrahim Kalın şu açıklamarda bulundu: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur. Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.

Mevcut cumhurbaşkanlığı kabininde yer alan isimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı kim?

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı kim?

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı kim?

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı kim?

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı kim?

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı kim?

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

Millî Savunma Bakanı kimdir?

Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı kim?

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı kimdir?

Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

Ticaret Bakanı kimdir?

Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ