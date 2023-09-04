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BMW Türkiye, bu yıl 26 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da 18’inci edisyonu düzenlenecek Contemporary Istanbul’da tamamen elektrikli Yeni BMW i5 modelini ilk kez sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni BMW i5, sanat ve teknolojiyi buluşturan ve izleyiciyi içine alan “The Electric AI Canvas” enstalasyonuyla fuarda yer alacak. BMW Türkiye ayrıca, fuar boyunca VIP ve özel müşteriler için oluşturulan BMW Lounge’da üst segment lansman modellerinden birini daha sergileyecek. Yine fuar özelinde VIP müşterileri için BMW VIP Shuttle alanı oluşturacak.

Art Basel 2023’te sergilenen ve Yeni BMW i5'ten ilham alarak tasarlanan "The Electric AI Canvas", yaratıcı teknoloji uzmanı ve Goodby, Silverstein & Partners’ın Yapay Zeka Direktörü Nathan Shipley ve çağdaş sanat medya platformu ArtDrunk'un kurucusu Gary Yeh iş birliğinde, yapay zeka tarafından oluşturulan özgün animasyonlar, ünlü çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir veri kümesi ile eğitilmiş yapay zeka modelleri kullanılarak hazırlandı. Yapay zekanın, 900 yıllık sanat tarihi ve 50 bin görselden yararlanarak ürettiği soyut animasyonlar Yeni BMW i5 modeline yansıtılarak izleyiciyi kapsayan bir deneyime dönüştürüldü.

Dünyaya öncülük eden ve tamamen elektrikli Yeni BMW i5’i dinamik bir tuvale dönüştüren çağdaş sanatçılar Esther Mahlangu, Kohei Nawa, Eric N. Mack, Koo Jiyoon ve Bin Woo Hyuk'un eserlerinin buluştuğu "The Electric AI Canvas", hayranlık uyandıran bir fiziksel sanat deneyimi yaratıyor. Yeni BMW i5 üzerinde kullanılan yansıtma haritalama teknolojisiyle, katılımcılara her sanatçının kendine özgü stilleri arasında geçiş yaptırarak özgün bir sanat deneyimi yaşatıyor. Animasyonlar aynalarla büyütülüp yansıtılarak izleyicileri içine çeken bir deneyim oluşturuluyor. “The Electric AI Canvas”, görsel sanatın da ötesinde, BMW'nin insan merkezli teknolojiye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gözler önüne sermesinin yanı sıra yapay zekanın yaratıcı potansiyelini de keşfediyor.

Jeff Koons ‘Rüya Otomobil’i ile geçen yılın konuğu olmuştu

Uzun yıllardır ülkenin en önde gelen çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Contemporary İstanbul’da dünyaca ünlü sanatçıları ve özgün sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan BMW Türkiye, geçtiğimiz yıl fuarda dünyaca ünlü Amerikalı heykeltıraş ve ressam Jeff Koons’u ağırlamıştı. Jeff Koons’un ‘Rüya Otomobil’ olarak tanımladığı ve dünyada yalnızca 99 adet bulunan BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımı, çağdaş sanat tutkunlarının yanı sıra otomobil meraklılarının da büyük ilgisini toplamıştı.