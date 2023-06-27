Türk sanat müziğinin güçlü sesi Ayta Sözeri önceki akşam Bodrum'un gözde mekanlarından Üzüm Kızı'nda sahne alarak yaz sezonunu açtı. Her sahnesinde olduğu gibi geleneğini bozmayarak Türkiye'nin sanat güneşi merhum Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alıştığımız " Rüyalarda buluşuruz" şarkısıyla çıktı.

Sanat müziğinin eşsiz eserleriyle programına başlayan sanatçı programının ortalarında konuklarına " Mutlumuyuz? diye sorunca konuklar hep bir ağızdan Evet diyerek bağırdılar; ben sizi dertlendirmeyi bilirim deyip Sezen Aksu 'nun Gülümse şarkısını söyledi.

Rezervasyonları günler öncesinden kapanan Sözeri oldukça şık bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. İlk şarkısından sonra kendisini dinlemeye gelen misafirlerine '' Bu çok sıcak Bodrum gecesinde beni yalnız bırakmadınız teşekkürler bir kış daha bitti rabbim ömür verdi bu yazda sizlerin karşısındayız herkese güzel bir yaz diliyorum. Ayrıca bu güzel mekanı bizlerin hizmetine sunan patronumuz Bahadır Akın'a, işletmecilerimiz Cüneyt Karahan ve Şebnem Ertaul'a ayrıca teşekkür ederim.'' diyerek programına devam etti.

Hep bir ağızdan var ya söylediler.

Programının ikinci yarısında sanatçı kendisini dinlemeye gelen eğlence hayatının sevilen isimlerinden Altay'ı sahnesine davet etti. Altay izleyicilerin isteği üzerine kendisiyle anılan '' Var ya '' şarkısını konuklarla birlikte söylerken, İbrahim Tatlıses'in '' Beni Benden Alırsan'' şarkısıyla konuklara eğlence dolu anlar yaşattı. İki saat kadar sahnede kalan sanatçı Ayta Sözeri Türk sanat müziği ağırlıkta olmak üzere günümüzün sevilen şarkılarıyla da kendisini dinlemeye gelen konuklarına güzel bir Bodrum gecesi yaşattı.