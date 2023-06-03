Yeni kabine listesinde kimler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin ederek göreve başlamasının ardından gözler yeni kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kabine bu akşam resmen açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine listesine ilişkin açıklamayı bugün saat 22.00 sularında yapması bekleniyor. Yeni bakan isimlerinin açıklanmasının ardından Yüzyılın Türkiye'sinin kadrosu da netleşmiş olacak. "Yeni kabine listesinde kimler var?" sorusunun yanıtı tüm kulis ve son dakika gelişmeleriyle haberimizde.

YENİ KABİNE LİSTESİ AÇIKLANACAK

Yeni Bakanlar Kurulu listesi bu akşam açıklanacak. Türk Asrı vizyonunu hayata geçirecek olan Bakanlar Kurulu milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00 sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek yemin etti. Erdoğan'ın resmen göreve başlamasıyla birlikte yeni Bakanlar Kurulu listesinin açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE LİSTESİ BU AKŞAM MI AÇIKLANACAK? KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kabine listesinde kimler var' sorusuna yanıt verecek. Çankaya Köşkü'nden yapılması planlanan yeni Bakanlar Kurulu listesinin açıklanma saati 21.30 ile 22.00 arasında.

Yeni Bakanlar Kurulu listesine ilişkin soruyu yanıtlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Yeni Bakanlar Kurulu listesinin saat 22.00 civarında açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

"YENİ KABİNE LİSTESİ BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİĞE İMZA ATACAK

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında 'Yeni kabine listesinde kimler var' sorusunu değerlendirdi.

Turan, "Kabinede büyük bir değişiklik olacak. Bizim gördüğümüz manzara bu" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇİN MEHMET ŞİMŞEK'İN ADI GEÇİYOR

Peki, yeni Bakanlar Kurulu listesinde kimler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanların isimleri üzerinde titizlikle çalışıyordu. Son güne kadar çok fazla isim sızmazken bugün bazı gazeteciler yeni Kabine listesi ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Yeni bakanların isimleri merakla beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı için Mehmet Şimşek'in adı geçiyor. Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği konuşuluyor.

YENİ BAKANLIKLAR MI GELİYOR?

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, yeni kabineye ilişkin yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Yeni Kabine Nasıl Şekillenecek' başlıklı yazısında Güngör, Afet Bakanlığı'nın kurulabileceğine dikkat çekti.

Güngör yazısında şu ifadelere yer verdi:

Benim edindiğim bilgi bakanlıkların yapısında bir revizyon olacağı yönünde...

Bildiğiniz gibi kabine şu anda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Eski sistemde bakanlık sayısı 26 idi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bazı bakanlıklar birleştirildi. Sayı 16'ya düşürüldü. Kapatılan bakanlıkların görev ve sorumlulukları, ilgi alanlarına en yakın diğer bakanlıklara devredildi. Örneğin, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile birleştirildi. Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Hazine Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tek çatı altında toplandı. İklim Değişikliği daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı.

Şimdi bu bakanlıklardan bazılarının yeniden ayrılması ve hatta bazı yeni bakanlıkların kurulması gündemde...

Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

Afet Bakanlığı ve Yatırım Bakanlığı'nın da kurulacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Sinan Oğan ile yaptığı görüşmenin ardından Afet Bakanlığı'nın sinyalini vermişti. Halihazırda doğal afetler ve yönetimi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülüyor. Yatırım Bakanlığı'nın da Türkiye'deki yatırımların koordinasyonunu sağlayacak, yatırımcıların önünü açacak, hem teşvik hem de finansman modelleri geliştirecek bir yapı olacağı söyleniyor.