Yeni Bakan Yardımcıları kimler? Yeni atanan Bakan Yardımcıları kim kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni bakan yardımcıları kim oldu diye çok merak ediliyor. Acaba yeni Bakan Yardımcıları nereli? Yeni Bakan Yardımcıları kaç yaşında? Peki Yeni Bakan Yardımcıları ne mezunu? Çok merak edilen yeni Bakan Yardımcıları kim kimdir listemiz başlıyor:

Yeni Bakan Yardımcıları kim kimdir?

Yeni atanan Bakan Yardımcılarının tam listesine göz atalım.

Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci

Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Bakan Yardımcılıkları görevlerine atandılar.

Yeni Bakan Yardımcıları kaç yaşında?

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarından Akın Gürlek 41 yaşında. Diğer Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Gürlek ise 49 yaşında. Ramazan Can ise 53 yaşında.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılarından Leman Yenigün 58 yaşında. Yeni Bakan Yardımıcısı Sevim Sayim Madak 48 yaşında. Rıdvan Duran ise 51 yaşında. Zafer Tarıkdaroğlu ise 42 yaşındadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılarından Adnan Ertem 58 yaşında, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan

Yeni Bakan Yardımcıları nereli?

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek Nevşehirli. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Gürlek ise Trabzonlu. Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can Kırıkkale doğumlu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılarından Leman Yenigün Eskişehir doğumlu. Yeni Bakan Yardımıcısı Sevim Sayim Madak ise Kars Sarıkamış doğumlu. Rıdvan Duran ise Sakarya Gevye doğumlu. Zafer Tarıkdaroğlu ise Erzurumlu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Adnan Ertem Erzincan Mercan doğumlu. Ahmet Aydın ise Adıyaman Kahta'da doğdu. Faruk Özçelik Konya'nın Hadim ilçesinde dünyaya geldi. Lutfihak Alpkan ise İstanbul doğumludur.

Yeni Bakan Yardımcıları ne mezunu?

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarından Akın Gürlek 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Gürlek Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ramazan Can İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılarından Leman Yenigün İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümünden mezun. Sevim Sayim Madak ise 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Halkla İlişkiler”bölümünü bitirdi. Barcelona Üniversitesi “Şirket Değerlemesi” bölümlerinde yüksek lisans ve 2019’de “İşletme yönetimi” üzerine doktora yaptı.