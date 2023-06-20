Çalışanlar arasında büyük bir heyecanla beklenen zamlı asgari ücretin ödeme tarihleri sonunda açıklandı. Yeni asgari ücret tutarı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından duyuruldu. Bu açıklamanın ardından gözler yeni asgari ücretin ne zaman yatırılacağına çevrildi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 11.402 TL olduğunu paylaştı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 TL oldu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 temmuz sonrasında asgari ücret alanlar yeni asgari ücret tutarından maaş alacaklar. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren alacaklar.