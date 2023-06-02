Bakırköy Belediyesi’ne eleştrileri ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Bakırköy Filiz sok sonunda bulunan Eski tahta köprü yenilendi yaşlı ve engelliler için yapılan asansörler yapıldı… Ancak eleştiri bu noktada başlıyor yapılan modern asansör yapıldığı günden bu yana çalışmıyor ve asansör kabini tinerciler ve evsizler tarafından mesken tutulmuş durumda.

Belediyeye yönelik bu eleştirilere karşı çıkanlar ise köprü ve asansörün Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu belirterek, “Burası Ulaştırma Bakanlığını bağlı. Çok iyi biliyorum en az 20 defa tamir edildi. Işıklar takıldı vs. Bu tarz yapıların güvenliği belediye de değil maalesef kolluk kuvvetlerinde 200 metre aşağısında karakol olmasına rağmen bu yaşanabiliyor. “ açıklaması yaptılar.

Mevzuat gereği bu tür yapılarda belediyelerin hiçbir şey yapamadığını öne sürülürken, “sorumluluğu ulaştırma bakanlığında olan bir yapıya veya eklentiye belediye olarak mevzuat gereği dokunamazsınız” diyerek eleştirilere tepki gösterildi. Kimi vatandaşlar bu tür iddialarla CHP aleyhine bir algı oluşturmaya çalışmakla suçlandı