Yeni Araştırma: Marka Varlıklarının Yalnızca %15'i Gerçekten Ayırt Edici Yeni bir araştırmaya göre, markaların ayırt edici varlıklarının yalnızca beşte birinden daha azı (%15) gerçekten ayırt edici özelliklere sahip. Bu veri, markaların kendilerini diğerlerinden farklılaştırma ve tüketicilerin zihninde kalıcı bir yer edinme çabalarında önemli bir sorun teşkil ediyor.

Marka Varlıkları ve Ayırt Edicilik

Marka varlıkları, bir markanın tanınabilirliğini ve hatırlanabilirliğini oluşturan unsurları içerir. Bu unsurlar, logolar, sloganlar, renkler ve maskotlar gibi görsel ve işitsel öğeleri kapsar.

Ehrenberg-Bass Enstitüsü, bir markanın ayırt edicilik potansiyeli için bu varlıkların önemine sıkça vurgu yapar. Bu varlıklar, markaların tüketicilerin hafızalarında kalıcı bir yer edinmesine yardımcı olur.

Ancak yeni bir araştırma, bu ayırt edici varlıkların genellikle tam potansiyelleriyle uygulanmadığını gösteriyor. Ipsos ve Jones Knowles Ritchie (JKR) tarafından yürütülen bu araştırma, 5.000'den fazla marka varlığını analiz etti ve çoğunun gerçekten ayırt edici olmadığını ortaya koydu.

Ayırt Edicilik Kategorileri

Araştırma kapsamında Ipsos, çeşitli markalar ve varlıklarının tüketiciler üzerindeki etkisini test etmek amacıyla geniş çaplı bir anket gerçekleştirdi. Marka varlıkları daha sonra "Bronz, Gümüş ve Altın" olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Altın kategorisi, markayı hemen hatırlatan gerçekten ayırt edici varlıkları temsil ederken, Bronz kategorisi tek başına markayı temsil etme kapasitesi düşük olan varlıkları içerdi. Bu varlıkların %65'i Bronz kategorisine girdi.

Logolar, Sloganlar ve Renkler

Logolar genellikle bir markanın kimliğinin en önemli parçalarından biri olarak görülür. Ancak araştırma, logoların yalnızca %19'unun gerçekten ayırt edici olduğunu gösterdi. Markaların, logoların sürekli kullanımının tasarımdan daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırma ayrıca, marka sloganlarının ve renklerinin ayırt edicilik açısından zayıf performans gösterdiğini buldu. Marka renklerinin yalnızca %4'ü ve sloganların yalnızca %6'sı Altın kategoriye girdi.

Marka Karakterleri

Buna karşılık, marka karakterleri ayırt edicilik konusunda daha başarılıydı. Araştırma, her beş marka karakterinden birinin (%16) Altın kategoriye girdiğini buldu. Bu karakterler, sadece duygusal bir yanıt oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda markaların rakiplerinden sıyrılmasına da yardımcı olur.

Ipsos ve JKR'nin araştırması, markaların ayırt ediciliği sadece marka varlıkları ile yaratamayacağını belirtiyor. Araştırmaya göre, tutarlılık ve anlaşılabilirlik, marka varlıklarından farklılık yaratmayı destekler. Bu nedenle, markaların farklılaşma stratejilerinde bu unsurları da dikkate almaları gerekiyor.