BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, basın toplantısında, Altay Tankı Projesi başta olmak üzere yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Altay tankının üretimini gerçekleştirecek BMC Savunma'nın yüzde 100 Türk şirketi olduğunu belirten Yalçıntaş, fabrikada üretilen Altay tankı ve motorların fikri mülkiyet haklarının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait olduğunu söyledi.

Yalçıntaş, BMC'nin önceki yönetiminin aksine Sakarya-Karasu yerine Ankara'nın Altay tankının seri üretimi için daha uygun yer bir olduğuna karar verdiklerini ifade ederek, "Karasu 49 yıllığına BMC'ye tahsis edilmiş bir alandı. Karasu'daki arazinin devlete devri için işlemleri başlattık. Ankara'da bir organize sanayi bölgesinde arazi satın aldık, Altay tankının seri üretimini orada gerçekleştireceğiz." dedi. (AA)