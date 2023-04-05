Brieflyart – Ali Atmaca, “Opus 39”

Brieflyart, Ali Atmaca'nın "Opus 39" isimli kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Bu sayede, uzun bir aradan sonra sanatçı Ali Atmaca ile İstanbul'da buluşan sanatseverler için eşsiz bir fırsat sunuluyor. Küratör Nilgün Yüksel'in hazırladığı sergide Atmaca, müzik ve resim dünyalarını ritmik bir şekilde birleştiriyor. Müzisyen imgeleri, çizgilerden sıyrılıp boşlukta hareket ederek, görüntünün sesle dönüşümüne ve figürün kayboluşuna dikkat çekiyor. Atmaca'nın eserleri, temsili değerlerin yanı sıra, renk ve formun harmonisiyle ezgileri görsel olarak yansıtırken, izleyiciyi sanatçının müzikal hareketlerine de dahil ediyor.

Mekan: Brieflyart, Beyoğlu

Tarih: 16 Mart - 21 Nisan 2023

The Stay Boulevard Nişantaşı – Devrim Erbil

Resmin şairi Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil sanatseverlerle buluşuyor.

Yer: The Stay Boulevard Nişantaşı

Tarih: 26 Ocak – 2 Nisan 2023

Dirimart Dolapdere – Yüksel Arslan, “Sui generis”

Sui generis, "özgün", "kendine özgü" ve "eşsiz" anlamlarını taşıyan Latince bir terimdir. Bu ifade, yaratıcı sanat eserlerinde türün geleneksel sınırlarını zorlayan ve aşan çalışmalar için kullanılır. Sergi, bağımsız serilere ait eserleri bir araya getirerek sanatçının mirasını galeride yeniden canlandırmaktadır. Yüksel Arslan'ı ilk defa keşfedecekler ya da eserleriyle yeniden buluşmak isteyenler için Dirimart Dolapdere'deki "Sui generis" sergisini ziyaret edebilirler.

Mekan: Dirimart Dolapdere

Tarih: 9 Mart - 2 Nisan 2023

Arter – Karma Sergi, “OyunBu”

"OyunBu" adlı grup sergisi, Arter Koleksiyonu'ndan seçilmiş eserleri, çocukluk ve oyun temaları etrafında topluyor. Sergi, oyunun özgürleştirici yönünü, gerçekliği değiştirme ve yeniden yapılandırma yeteneğini, sıradanlıktan sıyrılma ve kendine özgü bir düzen ve anlam oluşturma biçimlerini, sanat eserleri ve bu eserlerin sunduğu deneyimler çerçevesinde incelemeyi amaçlar. "OyunBu" sergisi, sanatın oyun değiştiren niteliklerini ve oyunu bozan yönlerini bir arada ele alırken, rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, büyü, coşku ve zevk gibi kavramlara odaklanır ve hem yetişkinler hem de çocuklar için aslında kazanansız veya herkesin kazandığı bir oyun alanı sunar.

Mekan: Arter, Beyoğlu

Tarih: 17 Şubat 2022 - 9 Nisan 2023