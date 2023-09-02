Türkiye’nin günlerdir konuştuğu bu olayda son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi.

16 yaşındaki İ.S. yengesi Besime tarafından 4 ay önce kaçırılmıştı. 

Her yerde İ.S.’yi arayan ama bulamayan aile Esra Erol’un kapısını çaldı. 

Yenge Besime canlı yayına katılarak kayınbiraderi İ.S’yi 4 aydır kaçırdığını ve sakladığını itiraf etti. 

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4 aydır her yerde aranan i.S.’yı Esra. Erol buldu. 

Taraflar bugün canlı yayına katılarak tüm kozlarını paylaştı. 

Kayıp İ.S. canlı yayında Eyüpsultan Emniyet Ekipleri tarafından teslim alınarak devlet korumasına alındı.

Kaynak: HABER MERKEZİ