Türkiye’nin günlerdir konuştuğu bu olayda son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi.
16 yaşındaki İ.S. yengesi Besime tarafından 4 ay önce kaçırılmıştı.
Her yerde İ.S.’yi arayan ama bulamayan aile Esra Erol’un kapısını çaldı.
Yenge Besime canlı yayına katılarak kayınbiraderi İ.S’yi 4 aydır kaçırdığını ve sakladığını itiraf etti.
4 aydır her yerde aranan i.S.’yı Esra. Erol buldu.
Taraflar bugün canlı yayına katılarak tüm kozlarını paylaştı.
Kayıp İ.S. canlı yayında Eyüpsultan Emniyet Ekipleri tarafından teslim alınarak devlet korumasına alındı.Kaynak: HABER MERKEZİ