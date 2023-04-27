14 Mayıs seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma işlemleri bugün başladı. Sandık kurulları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde hazırlandı. Oy verme işlemi gümrük kapılarında 14 Mayıs’a, yurt dışı temsilciliklerde ise 9 Mayıs’a kadar sürecek. Vatandaşlar 24 saat boyunca oy kullanabilecek.

Seçim sonucunu doğrudan etkileyebilir

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Türkiye’deki seçmenin yüzde 5’ine tekabül eden bu oran seçim sonuçlarını doğrudan etkileme potansiyelini taşıyor. Yurt dışından gelecek oylar hesaplandıktan sonra illerin yüzdelerine göre dağıtılıyor. Bu oylar Meclis sandalyelerinin hangi partiye gideceğine etki edebiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen oylar ise doğrudan adaya gidiyor.

Yeneroğlu İstanbul’dan aday

Milletvekili aday listelerinde yurt dışı deneyimi olan isimler de göze çarpıyor. Bu isimlerden birisi uzun yıllar boyunca Almanya’da sivil toplum çalışmalarını sürdürdükten sonra Türkiye’ye dönen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu.

Geçtiğimiz hafta partisinin “Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı”nı açıklayarak yurt dışındaki vatandaşların 106 taahhütte bulunan Yeneroğlu, Millet İttifakı’nın ortak listelerinden CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı gösterildi.

‘Sorunlar açık, çözümlerimiz hazır’

Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçme hakkını sandıklara yansıtmalarının anavatan için büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Yeneroğlu, “Yurt dışı vatandaşlarımızın seçimlere katılma oranlarına bakıldığında dünya genelinde sandığa ve demokrasiye en çok sahip çıkan vatandaşlar olduğu görülecektir” dedi.

Yeneroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz çözülmeyi bekleyen ve gün geçtikçe artan çok büyük sorunlarla boğuşuyor. Hukuksuzluklar, yoksulluk, enflasyon, işsizlik, çevre, eğitim ve saymakla bitmeyecek onlarca derin yara var. Cumhur İttifakı’nın görmezden geldiği, günleri umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler; sattığı malı yerine koyamayan esnafımız yaşadığı sıkıntıların çözümü için bizden çözüm bekliyor. Bizim çözümlerimiz hazır.”

‘Demokrasimizi yeniden yeşerteceğiz’

“Millet İttifakı olarak biliyoruz ki ortak akılla, istişareyle ve uzlaşmayla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Son yıllarda bir kez daha solmuş ancak her seferinde filizlenmeyi başaran demokrasimizi birbirleriyle konuşmayı ve uzlaşmayı başarabilen aklıselim insanlar olarak yeniden yeşerteceğiz.”

‘Bu seçim aslında bir referandum’

“Bu seçim aslında bir referandum. Vatandaşımız bu seçimlerde siyasi partiler arasında bir tercih yapmayacak. Bir tarafta kendi gibi düşünmeyen herkesi korku ve baskıyla dışlayan tek tipçi yönetim var. Bizim seçmene sunduğumuz seçenek ise demokrasidir. Her vatandaşlarımızın özgürce yaşadığı sistemdir.”

‘Yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye mi, yoksa vatandaşlarına yük olan bir ülke mi?’

“Bu seçim Cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırıldığı, huzur ve barış içerisinde yaşayan bir Türkiye ile baskı ve korku ile vatandaşların ötekileştirildiği, hukukun ayaklar altına alındığı bir sistem arasında olacaktır. Sandıkta, ‘Yurt dışındaki vatandaşlarının talep ve ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülke mi yoksa yurt dışındaki vatandaşlarına yük olan bir ülke mi istiyoruz’ sorusunu yanıtlayacağız.”

“Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ‘Türkiye her zaman benimle’ hissini yaşatmak boynumuzun borcudur”

“DEVA Partisi olarak, günlük siyasi çekişmelerden uzak, yurt dışında yaşayan insanlarımızın kazanımlarını muhafaza eden, onları çekiştiren değil, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin en temel köprüsü olarak gören ve geliştiren, insanlarımızı günlük siyasete alet etmeyen bir diaspora politikamız olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planımızı hazırladık. Google’a ‘DEVA Partisi yurt dışı vatandaşlar’ yazıldığında hemen karşımıza çıkıyor. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir insanın sorunlarını çözmek ve ona ‘Türkiye her zaman benimle’ hissini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur.”

‘Anavatana hassasiyetin bir kez daha gösterilmesini ümit ediyorum’

“Yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye ve demokratik değişimin yanında olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle, 2023 seçimlerinin Türkiye’ye ve anavatandan uzak yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yurt dışındaki insanlarımızın bu seçimde de anavatanına olan hassasiyetini bir kez daha göstermelerini ümit ediyorum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ