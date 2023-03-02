Sağ kalan eş ve çocukların vefat tarihi itibariyle ölüm aylığından yararlanabildiğini söyleyen Yeneroğlu, çocuğunu kaybeden anne ve babaların neden vefat tarihi itibariyle ölüm aylığı alamadıklarını sordu.

Mevcut düzenlemeye göre, depremde hayatını kaybeden kişilerin eş ve çocukları vefat tarihi itibariyle ölüm aylığı alabiliyor. Çocuğunu kaybeden anne ve babalar ise talep ettikten sonraki ayın başından itibaren ölüm aylığı ödemesi alabiliyor. Çeşitli nedenlerle başvuruda bulunamayan veya geciktiren anne ve babalar ise maddi hak kaybına uğruyor. Dolayısıyla bu kişiler bakımından vefat tarihi ile başvuru tarihi arasındaki dönem için mağduriyet ortaya çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması için Meclis’e soru önergesi veren Yeneroğlu, aradaki farklılığın yasal dayanağını sordu.

Mahrum bırakıldıkları aylıkların ödenmesine için çözümünüz var mı?

DEVA Partili Yeneroğlu’nun Bilgin’e sorduğu sorular şöyle:

1. 2018/38 sayılı Genelgenin dördüncü kısmının 2.2.3. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca eş ve çocuklar ile anne-baba arasında ölüm aylığından yararlanmaya ilişkin farklılığın yasal dayanağı nedir?

2. 2018/38 sayılı Genelge’nin yol açtığı bu mağduriyete son vermeye yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

3. Çocuğunu kaybetmesi dolayısıyla ölüm aylığı hakkı olup henüz başvuruda bulunmayan kişi sayısını tespit ettiniz mi? Bu kişilerin haksız şekilde mahrum bırakıldıkları aylıkların kendilerine ödenmesine ilişkin bir çözümünüz var mı?

YENİGÜN GAZETESİ