Bir internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik, adres, telefon numarası, tapu ve banka hesap bilgilerinin de bulunduğu özel bilgilerine erişilebilmesi üzerine DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması için TBMM’ye soru önergesi verdi.

Benzer iddiaların geçtiğimiz sene de gündeme geldiğini söyleyen Yeneroğlu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sorduğu soruların yanıtsız kaldığını söyledi.

‘Ya uyarılarımız dikkate alınmadı ya da önlemler hayata geçirilemedi’

Yeneroğlu, 25 Nisan 2022’de Bozdağ’a “Milli güvenlik zafiyeti niteliğindeki kimlik bilgilerinin çaldırılması sorununun çözümü için herhangi bir işlem veya eylem yapılmış mıdır?” diye sormuş fakat sorusuna yanıt alamamıştı.

Bugün (12 Haziran) TBMM’ye bir soru önergesi daha sunan Yeneroğlu, “Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili makamlar geçmişteki iddiaları ve uyarılarımızı dikkate almamış ya da zaruri önlemleri hayata geçirmemiş, dolayısıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükler yerine getirilmemiş ve bu güvenlik açığı giderilememiştir” dedi.

Yeneroğlu’ndan Tunç’a sorular: Verileri kimler ele geçirdi, hangi kurumlardan sızdırıldı?

DEVA Partili Yeneroğlu, Adalet Bakanı Tunç’a şu soruları sordu:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplu olarak kimlik bilgilerinin ve diğer kişisel verilerinin ele geçirildiği veya sızdırıldığı iddiaları doğru mudur?

2. Bu iddialar doğru ise veriler kimler tarafından ele geçirilmiş veya hangi kurumlardan sızdırılmıştır? Bu durumun tespiti için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

3. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftlik hayvanlarını kaydettiği sistem ve pandemi döneminde ikametinden çalışan memurlar nedeniyle kişisel verilerin sızdırıldığı iddiası doğru mudur? Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kurum ve memurlar hakkında inceleme başlatıldığı iddiasının gerçeklik payı var mıdır?

4. Geçmişte de aynı iddiaların var olduğu göz önüne alındığında kişisel verilerin korunması ele geçirilen veya sızdırılan kişisel verilerin engellenmesi ile ilgili bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu konuda bir rapor hazırlamış mıdır?

Verilerin suçta kullanılması nedeniyle açılan soruşturma var mı?

5. Kişisel verileri koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüm sorumlular tespit edilerek, haklarında inceleme başlatılmış mıdır? Bugüne kadar kaç memur hakkında disiplin soruşturması yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmuştur?

6. Ele geçirilen veya sızdırılan kişisel verilerin herhangi bir suçta kullanılması nedeniyle açılan bir soruşturma veya kovuşturma var mıdır?

Vatandaşın zararı nasıl karşılanacak?

7. Kişisel verilerinin ele geçirilmesi veya sızdırılması nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın zararları nasıl karşılanacaktır? Vatandaşlarımız bu konuda bilgilendirilmiş midir? Bu konularda bir çalışma yapılmış mıdır?

8. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yayınlandığı site sayısı kaçtır? Bu veriler ne zamandan beri internet ortamında yayındadır? Bu konuda bir önlem alınmış ya da bir yaptırım uygulanmış mıdır?