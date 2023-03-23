Yeneroğlu yayınladığı basın açıklamasında, medyaya yer alan haberlerde 14 yaşındaki Y.D’nin kolluk kuvvetleri tarafından kaçırıldığı, ardından “İstiklal Marşını söyle”, “Kürtlere küfret”, “Mehmetçik şiirini sabaha kadar ezberlemezsen seni öldürürüz” şeklinde tehdit edilerek videoya çekildiği iddialarına yer verdi. Çocuğun ağır bir şekilde dövülmesinin ardından elleri ve ayakları bağlanarak dere kenarındaki çukura atıldığı, tesadüfen hastaneye götürüldüğü ve söz konusu darplar nedeniyle bir gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yeneroğlu açıklamasında işkencenin insanlık suçu olduğunun ve her koşulda yasak olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

‘Kolluk kuvvetlerine yönelik bu iddialar hiçbir şartta kabul edilemez ve görmezden gelinemez’

“İşkence, insanlığa karşı bir suçtur ve her koşulda mutlak yasaktır. Kolluk kuvvetlerine yönelik bu iddialar hiçbir şartta kabul edilemez ve görmezden gelinemez. Soruşturma makamlarının titizlikle bu olayın üzerine gitmesi ve delillerin ve şüpheli kolluk görevlilerinin bir an önce tespit edilmesi gerekmektedir. Kamu görevlilerinin yapmış oldukları iddia edilen eylemler, Türk Ceza Kanunu kapsamında işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit ve yağma suçlarını oluşturacak tarzda nitelikli eylemlerdir. Söz konusu iddiaların etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bir zorunluluktur.”

‘DEVA Partisi olarak ilgili soruşturmayı yakından takip edeceğiz’

“DEVA Partisi olarak, Diyarbakır ve Lice teşkilatlarımızla beraber ırkçı saiklerle işlendiği iddia edilen bu olayın aydınlatılarak, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için ilgili soruşturmayı yakından takip edeceğiz.”

‘İşkence ve kötü muamele iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı mı?’

Basında söz konusu iddiaların Kaymakamlık tarafından reddedildiği bilgisinin yer aldığını, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise iddialara ilişkin soruşturma başlattığını ifade eden Yeneroğlu, kamuoyunun aydınlatılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, Soylu’ya dört soru sordu:

1. Y.D. isimli çocuğun kolluk görevlileri tarafından “İstiklal Marşını söyle”, “Kürtlere küfret”, “Mehmetçik şiirini sabaha kadar ezberlemezsen seni öldürürüz” şeklinde tehdit edilmesi ve aşağılanması iddialarına ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

2. Söz konusu işkence ve kötü muamele iddiaları hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

‘İddiaların muhatabı kolluk görevlileri açığa alındı mı?’

3. İddia edilen darp ve işkence iddiaları hakkında herhangi bir inceleme yapılmış, sorumlular tespit edilmiş midir? Bu kapsamda iddiaların muhatabı kolluk görevlileri açığa alınmış mıdır? Kolluk görevlileri hakkında ceza ve disiplin işlemleri başlatılmış mıdır?

4. İşkence iddialarına konu mağdur çocuğun sağlık durumu nedir? Kendisinin ve ailesinin güvenliğine ilişkin Bakanlığınızca bir önlem alınmış mıdır?

YENİGÜN HABER MERKEZİ