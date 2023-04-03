Yeneroğlu önergede, 6 Şubat depremlerinin ardından, 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen “Türkiye Tek Yürek” kampanyası kapsamında AFAD adına toplanan 115 milyar TL civarındaki bağışın akıbetini sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, bahse konu bağışların sadece 84 milyar 400 milyon TL’lik kısmının AFAD’ın hesaplarına yatırıldığı, kalan bağışların ise söz veren bağışçılar tarafından ödenmediğine ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu’ya konu hakkında 5 soru yöneltti:

‘Ne kadar bağış toplandı?’

1. “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapsamında ne kadar bağış toplanmıştır? Bağışların bugün itibariyle ne kadarı ödenmiştir?

2. Canlı yayına bağlanıp bağış yapacaklarını belirten ancak söz verdikleri tutarda bağışı yapmayan kişi ve kurumlar kimlerdir?

‘Bağışlar herhangi bir kuruma aktarıldı mı’

3. Şu ana kadar toplanan bağışlar herhangi bir kuruma aktarılmış mıdır? Aktarılmışsa hangi kurumlara ve ne kadarı aktarılmıştır?

‘Bağışların ne kadarı deprem bölgesinde kullanıldı?’

4. Aktarılan bağışların bugüne kadar ne kadarı deprem bölgesinde kullanılmıştır? Kullanıldı ise bu bağışlar ile hangi çalışmalar yapılmıştır?

5. AFAD resmî web sitesinde 2021 ve 2022 yıllarına ait Finansal Tablolar ve Mali Veriler neden yayınlanmamaktadır?

YENİGÜN HABER MERKEZİ