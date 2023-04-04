Instagram'da "Rahşan'ın mutfağı" isimli 430 bin takipçili sosyal medya hesabı bulunan ve katıldığı Yemekteyiz programında birinci olan Rahşan Suluhan'ın, oğlu hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre fotoğraf çekimi için tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'ne çıkan Selahattin Suluhan, ayağı kayarak aşağıya düştü.

"Rahşan'ın mutfağı" isimli sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşları içinde "Yeşil zeytinim bana veda etti" dedi.

Rahşan Suluhan, oğluyla ilgili yaptığı paylaşım sonrası takipçileri tarafından baş sağlığı yorumları geldi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi