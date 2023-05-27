Yellowjackets 2. sezon nerede çekildi? Acaba Yellowjackets dizisinin çekim yerleri hangi ülkede? Sevilen Yellowjackets dizisinin çekim yerleri hakkında araştırma yaptık. Öncelikle Yellowjackets, The Wilderness'ın karanlık ortamında geçiyor. Muhteşem bir doğanın ortasında çekimleri yapılan Yellowjackets dizisinin çekim yerlerine yakından bakalım:

Yellowjackets 2. sezon nerede çekildi?

Yellowjackets'in 2. Sezonu nihayet sona erdi. Dizinin resmi konusu şu şekilde: “İnanılmaz derecede yetenekli bir liseli kız futbolcu, uçağı kuzeydeki ıssız bir bölgeye düştükten sonra vahşi bir klanın üzerine çöker. Yirmi beş yıl sonra, vahşi doğada başlayanların henüz bitmediğini keşfederler. Karanlığı yanlarında geri getirdiler.”

Bu vahşi doğa başlı başına bir karakter, bu yüzden çekim yerleri doğal olarak Yellowjackets serisinin büyük bir parçası. Peki dizi nerede çekildi? 1. Sezonun çoğu British Columbia ve Los Angeles'ta çekilirken, Yellowjackets'in 2. Sezonu çoğunlukla Vancouver metrosunda çekildi, ancak bazı çekim yerleri aynı kaldı.

Yellowjackets dizisinin çekim yerleri

Aşağıda, dizide görülen farklı konumların bir listesini bulacaksınız. Sezon 2'de görüldüğü gibi ana konumları ele alacağız, bu nedenle tek yolların tümü dahil edilmeyecek.

Bridge Stüdyoları

1. Sezondaki Wilderness sahnelerinin çoğu aslında dışarıda çekilmiş olsa da - Surrey'deki Panther Paintball'un temeli budur - 90'ların zaman çizelgesinin çoğu içeride, Britanya Kolumbiyası'ndaki Bridge Stüdyolarında gerçekleşti. Sezonun ana seti kütük kabindir, ancak 2. Sezonun sonu bu konuda bir şey söylüyorsa, 3. Sezonun ana seti olmayabilir.

Ağaçların %30'u gerçek olmasına ve tavandan sarkıtılmasına rağmen kabin, sahte bir karlı ormanla çevrilidir. Prodüksiyonda ayrıca çok kar vardı - bu yüzden bu sahne aslında dışarıda çekilmedi - aslında 2. Sezonda o kadar çok sahte kar kullanıldı ki, British Columbia tükendi ve Alberta'dan daha fazlasının sipariş edilmesi gerekiyordu.

Alberta Kayalıkları

Çekimlerin çoğu sette yapılırken, bazı av sahneleri gerçek vahşi yerlerde çekildi. 2. Sezon, grup için yiyecek bulmaya çalışırken Alberta Rockies'te Natalie ve Travis'i çekmek için iki gün geçirdi. Eğlenceli gerçek, burası aynı zamanda Di-Caprio'nun Oscar Kazanan The Revenant filminin çekildiği yer.

Belcarra'daki Howdy Kampı

Lottie'nin Honey Sunshine kült sitesi olarak da bilinen kurgusal Camp Green Pine, aslında Belcarra'daki YMCA Camp Howdy'de geçiyor. Burası aynı zamanda Sarı Ceketlilerin Jackie'yi yerken bir parti hayal ettikleri ziyafet sahnesini çekmek için kullanılan yerdi.

Court Motel 2400

Uyuşturucu ve alkolle olan tehlikeli ilişkisi nedeniyle Natalie, dizinin çoğu için motellere kapatıldı. 1. Sezonun sonunda Lottie'nin yerleşkesine sürüklendiği için bu sezon burada fazla zaman geçirmiyoruz, ancak burası hala kullanılmayan bir yer. İç mekan bir ses sahnesinde çekildi, ancak araştırmak için dışarıda puslu bir şekilde dolaştığımızda, burası Vancouver'daki Kingsway'deki 2400'lerin ortalarındaki Court Motel'di.