BITCOIN TEKNİK ANALİZ Bitcoin, güne yatay negatif hareketle başlayarak önemli bir destek seviyesinin hemen altında 28.230$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Dört saatlik grafik incelendiğinde yeni bir yükselen kanal oluşturan Bitcoin dün hızlı bir yükselişle kanalın üst bandından ret aldı. Olası geri çekilmelerin devamında ilk destek seviyesi kanalın orta bandı olan 27.730$ seviyesi karşılanabilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde önemli bir destek seviyesine denk gelen hem de kanalın alt bandı olan 26.760$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Olası yukarı yönlü bir harekette ise 28.285$ üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından kanalın üst bandı olan 28.850$ seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin kırılmasıyla 29.360$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir. LITECOIN TEKNİK ANALİZ Litecoin, Haziran 2022’den beri yükselen bir kanalın içerisinde hareketlilik gösteriyor. Dört günde yaklaşık %25 artış göstermesiyle birlikte bu sabah saatlerinde 94.92$ seviyelerinde alıcı buluyor. Yükselişlerle birlikte kanalın orta bandını kıran Ltc için yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi için fib seviyesi olan 92.25$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından 106.39$ seviyesi oldukça kritik bir direnç seviyesi olarak karşılanabilir. Bu direnç seviyesinin kırılması 112.60$ seviyelerine kadar yükselişi beraberinde getirebilir. Olası aşağı yönlü bir harekette ise 92.25$ seviyesinin ilk destek ardından da 89.10$ ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 87.15$ seviyesi önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelere tutunamaması halinde 81.16$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.