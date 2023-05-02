İstanbul’un en ünlü semtlerinden biri olan Yel değirmeni semtinin ismi de aslında gerçekten bir “yeldeğirmenleri” nin bulunduğu bir alan olmasından geliyor.

Yani, Kadıköy’ün semtlerinden biri olan Yeldeğirmeni, boşuna bu ismi taşımıyor. Semt, ismini 1700’lerin ikinci yarısında patlak veren un ihtiyacının giderilmesi adına yaptırılan dört büyük yel değirmeninden alıyor. Ancak bugün bu devasa değirmenlerden hiçbiri modernleşmeye karşı ayakta durmayı başaramamış.

Aslında İstanbul’un bir çok yerleşkesinin ismi tarihin derinliklerinde yatan bir gizeme sahip. Mesela; Kuzguncuk.

Kuzguncuk’un eski adının “Hrisokeramos” olduğu ve “Altın Kiremit” anlamına gelen bu adın yerleşmeye, II. İustinos(hd 565-578) tarafından yaptırılmış olan,çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir kiliseden geldiği yazılmakta. Kuzguncuk adının kökeniyle ilgili görüşlerden biri, eskiden “Kosinitza” adıyla anılan semtin, bu adının bozularak “Kuzguncuk” olduğu şeklinde. Evliya Çelebiye göre ise bu ad, II. Mehmed (Fatih) zamanında (1451-1481)buraya yerleşmiş “Kuzgun Baba” adlı bir veliden kaynaklanmış.

İstanbul’un Asya kesimindeki ilk Musevi yerleşim bölgesi Kuzguncuk.. Musevilerin buraya geliş tarihleri bilinmemekle birlikte, 17. yüzyıl kaynaklarında Kuzguncuk’un bir Musevi köyü olarak anıldığı görülmektedir.

Kuzguncuk’un Avrupa Musevileri tarafından “Kutsal topraklara varmadan önceki son durak” olarak kabul edildiği ve herhangi bir nedenle vaat edilmiş topraklara gidemeyenlerin hiç değilse Kuzguncuk’a yerleşip orada ölmeyi ve gömülmeyi vasiyet ettikleri bilinir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ