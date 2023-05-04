Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen kitap fuarının açılış konuğu sinemanın sultanı Türkan Şoray olurken özel istek ve rica üzerine yazar ve sunucu Yelda Başaran da organizasyonun moderatörlüğünü üstlendi.

Merzifon Belediye Başkanı Veteriner Hekim Alp Kargı önderliğinde gerçekleşen kitap fuarında Yelda Başaran ve Türkan Şoray’ın kitap imza saatinde izdiham yaşandı.

Kitap imza saatinden önce Türkan Şoray, Yelda Başaran söyleşisinde ünlü sunucunun ünlü sinema oyuncusuna özel tasarladığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminden karelerden oluşan al yazmalı hediyesi büyük oyuncuyu duygulandırdı.

Yelda Başaran'ın bu hediyesinin erken anneler günü hediyesi olduğunu dile getirmesi ile Türkan Şorayın duygu dolu anları zirve yaptı ve usta oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

6. Merzifon Kitap Fuarına Türkan Şoray ve Yelda Başaran birlikteliği damga vururken Merzifonlu kitapseverlerde bu uyumlu birliktelikten hem keyif aldılar hemde bol bol kitap imzalattılar.