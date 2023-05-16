Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu’nun YouTube kanalında yayınlanan “Yekta Kopan ile Yarının Dünyası” programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Yekta Kopan’ın bu bölümdeki konuğu sanatçı Ecem Dilan Köse oldu.

Dijital sanat alanındaki eserleriyle adından söz ettiren Ecem Dilan Köse, sanat kariyerinin başlangıcından bugün geldiği noktaya kadar pek çok konuda Yekta Kopan’ın sorularını yanıtladı. Köse, kendisini dijital sanatçı olarak tanımlamadığını belirterek kariyer yolcuğunu şöyle anlattı: “Gece kulübünde VJ’lik yaparken bu videoları ben de yapabilirim diyerek başladım. Ardından, ‘Bu yaptıklarım bir şeyler anlatmalı’ diyerek çalışmalarım buraya evrildi. Mimarlık okumamın da katkısı oldu. Üretim sürecinde malzemeye bir mimar gibi yaklaştım. Şimdi geldiğim yer ise iç mimarlık, sanat, hepsinin birleştiği bir yer oldu. Kendime dijital sanatçı demiyorum. Ben sadece sanatçıyım.”

“Merkeziyetsiz sanat heyecan verici”

Kendini sanatçı olarak kabul etmesinin zaman aldığını söyleyen Köse, “Sanatı ulu bir yerde konumlamıştım. Ona ulaşmak benim için zordu. 2015 yılında derdimin ne olduğunu, bir vizyonumun aslında olduğunu fark edip bunu anlatmak için organik dünyayla dijital dünya arasında bir köprü olmak istediğime karar verdiğim zaman sanatçı olduğumu kabul ettim” diye konuştu.

Kopan’ın “Dijital sanatın hızına nasıl yetişiyorsun?” sorusu üzerine ise Köse, “Aslında yetişmiyorum. Sakinim, her şeye yetişmek zorunda değilim. Bana ne lazımsa ona adapte olmaya bakıyorum. NFT’ler sanatçıları çok büyük kitlelere ulaştırdı. Benim için ise, bir sertifikalama aracı. Merkeziyetsiz bir aktivasyon çok heyecan verici” dedi.

Köse, bir hayalinin gerçek olmasıyla ilgili anısını ise şöyle anlattı: “Bir dua etmiştim: Önemli şehirlerin önemli yerlerinde, insanla buluşan, literatüre geçen, sevdiklerimle yaptığım, kamusal alanda, insanlara iyi gelen, onlara teknolojiyi gösteren, hiç tanımadığım bir kitleyle buluşabileceğim bir sergim olsun istemiştim. İlk kişisel sergimi Taksim Meydanı’nda yaptım. 30 bin kişi geldi. Kodlarla üretilen bir şeyin, ebru gibi geleneksel bir üretim metoduyla ilişkisini anlatmak çok güzeldi.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi