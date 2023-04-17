Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu’nun YouTube kanalında izleyicilerle buluşan “Yekta Kopan ile Yarının Dünyası” programı üçüncü sezonunda da birbirinden değerli sanatçıları konuk etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerinde oyuncu Tülin Özen, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ve müzisyen Bade Karakoç’u ağırlayan Yekta Kopan, bu haftaki bölümünde başarılı oyuncu Bora Akkaş’ı konuk aldı.

“Tiyatro benim için her şeyden önemli”

İlk kez 10 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Aşk-ı Memnu oyunuyla sahneye çıktığını ve o günden bu yana sahnede olmaktan hiçbir zaman çekinmediğini anlatan Bora Akkaş, genişlemekte olan ailesinden hayatını etkileyen oyuncular Sevinç Erbulak’a, Hasibe Eren’e ve yönetmen Lerzan Pamir’e kadar pek çok isme değindi. Henüz 12 yaşındayken “Gönlümdeki Köşk Olmasa” filmiyle Altın Portakal genç yetenek ödülünü kazanmasıyla oyunculuk serüveninin hızlı başladığından söz eden Akkaş, interaktif tek kişilik oyunu “Harika Şeyler Listesi” ile yakaladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tiyatronun kendisi için her şeyden önemli olduğunu söyleyen Bora Akkaş, “Kısmet Şov” ile atıldığı stand-up deneyiminin Uraz Kaygılaroğlu’nun oluşturduğu “Ek İş” formatıyla devam ettiğini ve kendini bu alanda geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi