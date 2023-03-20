Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu olan Paribu’nun YouTube kanalında izleyicilerle buluşan “Yekta Kopan ile Yarının Dünyası” programı değerli sanatçıları konuk etmeye devam ediyor. Üçüncü sezonunun geçtiğimiz bölümlerinde oyuncu Tülin Özen ve fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’i ağırlayan Yekta Kopan’ın bu haftaki bölümünde konuğu genç müzisyen Bade Karakoç’tu.

“Kenan Doğulu’nun hayatımdaki değeri inanılmaz”

“O Ses Çocuklar” yarışmasına katılarak sahnede seyircilerle etkileşim halinde olmayı tattıktan sonra müzisyen olmaya karar verdiğini aktaran Bade Karakoç, yarışmadan sonra başlayan Berkeley Üniversitesi’ndeki eğitim serüveninden New York’ta yaşadığı kırılma noktasına, pandemi dönemindeki üretkenliğinden müziğin özgürleşmesine kadar pek çok konuya değindi. Programda, The Beatles’ın konserine gitmiş olmayı, Norah Jones ve Rosalía ile birlikte çalışmayı ve Quincy Jones ile yemeğe çıkmak istediğini de söyleyen Bade Karakoç, Kenan Doğulu’yu abisi, mentoru ve aileden biri gibi gördüğünü belirtti.