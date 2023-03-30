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9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adayların erişimine açtığı sınav giriş belgesi hakkında adaylara bilgi de verilirken belgelerin 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alınabileceği kaydedildi.

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YDS /1 NE ZAMAN?