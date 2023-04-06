İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAP Basis Bakım ve Destek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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2023/294390
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1-İdarenin
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a) Adı
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İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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b) Adresi
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KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY EYÜPSULTAN/İSTANBUL
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c) Telefon ve faks numarası
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2124991111-2124991312 - 2124991166-2121991309
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
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a) Adı
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SAP Basis Bakım ve Destek
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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12 ay süreli bakım destek hizmetidir.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İDARE Genel Müdürlüğü, VPN ile Uzaktan
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ç) Süresi/teslim tarihi
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İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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25.04.2023 - 10:30
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Bu ihalede Türkiye’de hizmet veren Enerji şirketlerinde gerçekleştirilen SAP altyapı bakım ve destek hizmetleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.