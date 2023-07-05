Statista verilerine göre 2023 sonuna kadar yazılım pazarındaki gelir 700 milyar dolara yaklaşacak. Yazılım sektöründeki en büyük payı ise 271,8 milyar dolar ile kurumsal yazılımlar alıyor. Türkiye’de ise pazarın geliri 600 milyon dolar seviyelerinde. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payının %0,85 olduğu düşünüldüğünde yazılım pazarındaki %0,08’lik pay, yazılım liginde geride olduğumuzu gösteriyor.

Kodlama ve yazılım konusunda ustalaşmak isteyenlere eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, sektörün pazar payının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacağını vurgulayarak Türkiye’nin yazılımcı yetiştirmeye ve yazılım sektörüne yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ederek geleceğin dünyasını şekillendirecek yazılım pazarında daha da büyümesi gerektiğini söylüyor.

Statista verilerine göre 2023 sonuna kadar yazılım pazarındaki gelir 700 milyar dolara yaklaşacak. Yazılım sektöründeki en büyük payı ise 271,8 milyar dolar ile kurumsal yazılımlar alıyor. Kodlama ve yazılım konusunda ustalaşmak isteyenlere eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, sektörün pazar payının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacağını vurgulayarak Türkiye’nin yazılımcı yetiştirmeye ve yazılım sektörüne yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ederek geleceğin dünyasını şekillendirecek yazılım pazarında daha da büyümesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye’de Yazılım Pazarı Geliri 600 Milyon Dolar ile Dünyada %0,08 Paya Sahip

Araştırmaya göre Türkiye’deki yazılım sektörü geliri ise 600 milyon dolar seviyesinde. IMF’ye göre Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payının %0,85 olduğu göz önünde bulundurulduğunda yazılım sektöründeki %0,08’lik payın oldukça düşük olduğunu vurgulayan robot_dreams Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yazılım liginde üst sıralara çıkmak ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir ülke olmak için bu alandaki yatırımların artırılması gerektiğinin altını çiziyor.

1 Milyon Yazılımcı Hedefinden Vazgeçilmemeli

Bir Laba markası robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, Türkiye’nin yapay zeka ve sanal gerçeklikle şekillenecek geleceğin dünyasına giden treni kaçırmaması için 1 milyon yazılımcı hedefinin olması gerektiğini söylüyor. Şu an Türkiye’de 150 bin yazılımcı istihdam edildiğini belirten Elif Tuzlakoğlu, “Üniversitelerdeki ilgili bölümlerin artırılmasına paralel olarak hem bu alandaki girişimlerin teşvik edilmesi hem de yazılımcı eğitimi seferberliğinin başlatılması gerekiyor.” ifadelerinde bulunuyor.