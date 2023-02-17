Eski Mısır'da en gözde meslek yazarlıktı. Yabancı dil bilen, ayrıca hesaptan da anlayan yazar sınıfının, halk arasında tartışılmaz itibarı vardı. İyi bir yazar, zamanla mühendis, vali , diplomat , rahip hatta ordu komutanı bile olabiliyordu.

Tarih , yazı ile başlar. Çünkü ancak yazı bize geçmişte yaşamış insanların duygularını , düşüncelerini ve olayları anlatışlarını iletebilir. Bu yüzden yazının bulunmadığı devirlere “Tarih Öncesi” diyoruz. O devirlerde yaşamış insan topluluklarının da , yine duygu ve düşüncelerini bilmediğimiz için "Millet" diyemiyoruz, bunları yalnız yazı dışında bıraktıkları eserlerden tanıyıp ayırt edebildiğimizden kültür çağlarına bölebiliyoruz. Örnek :

" Yontma taş " devri , " Cilalı taş " devri , "Bakır" devri , " Tunç " devri, " Demir " devri gibi... Birde yazı belgelerin, yazının bulunmadığı çağa ait verdiği bilgiler vardır ki, bu da “Tarih başlangıcı” diye anılır.

Eski Mısır ' da yazar sınıfının büyük önemi vardı ; Vergi listelerini düzenler , okullarda ders verilir , Nil nehrinin yıllık taşımasından sonra tarla sınırlarının saptanmasını bile sağlarlarmış. Ya bugün ne durumda iyi analiz etmek gerek.(alıntı )

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Koskoca Abdülhamit , Otomobilden Bile Korkmuştu !

Fakat ,er geç Türkiye'ye giren ilk otomobil , bir askeri araç oldu.

Halk , buna hemen , " Şeytan arabası " adını taktı. Kimse binmeye cesaret edemiyordu. Atsız yürüyen araba , herkese hayret ve biraz da korku vermekteydi. Bir anda patlamak ve yanmak ihtimali bulunduğu ileri sürülüyordu. Bunun sekil yönünden de bugünkü otomobillere benzer yanı pek yoktu. Daha çok atları çıkarılmış bir arabayı andırıyordu. Direksiyonu ise kahve değirmenine benzemekteydi.(alıntı )

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Araba işini yazarken bizim Evliya Çelebi geldi aklıma ve seyahatnamesi okursanız anlarsınız.

Değerli kardeşlerim ; Bunlardan ibret almak gerekir neden : Bizi bazı yobaz kesimler öldürmekten beter etmişler , televizyon günah demişler simdi yataklarının başında bile var , telefon günah demişler simdi hepsinin cebinde iki adet var.

Soruyorum bunlara; bizi neden din'den kandırarak günahımıza girdiniz bunca sene, yetmedi mi körelttiğiniz ? Yetmedi mi korkuttuğunuz ? Yeter artık !

Sizin bu hurafe kandırmalarınızın hükmü kalmadı , uçak , gemi , araba yapıyoruz artık. Sizi başka gezegenlere transfer ediyoruz , gidin orada cahil bulabilirseniz tabi , biraz da onları kandırın. Bizi Yüce Allah ve onun ilim , bilim ve ahlâk dolu ayetleri ile başbaşa bırakın.

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın Sağlıkla.