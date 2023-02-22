Değerli kardeşlerim yazarlık ; Anladığım kadarıyla yazıya döktükleri zihinlerin kategorisi şu şekilde sıralanıyor. .1- Cesaretli , cesur ve gerçekçi 2-Devran yazarı 3- Spor , aktüel , spor yazarı. 4- Korkan ve beyninde ki yazıları yazamayan , bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen yazarlar....

Bu korkan beynindeki gerçekleri yazamayan yazarlar acaba doğru davranış içindeler mi ? Eh.. Bakıyorum Osmanlıdan günümüze suçlanan , kovuşturulan , hapis ve sürgün edilenler , para cezası , öldürülen yazarlar... Aman Allah'ım ! haksız da değiller.

Faşizm ve ilkellik değil de nedir ?

Yalnız (Devleti kötülemeler, Anayasal düzeni bozmak, devlete ihanet etmek, bölücülük yapmak, vatan toprağını parçalama ) tahrik yazıları affedilecek bir davranış değildir, buna dikkat etmek her yazarın görevidir...

Şimdi bir göz gezdirelim tarihten yazarlarımıza...

Abasıyanık Sait Faik 1940 yargılandığı kitapları ; Çelme.. Medar-ı Maişet Motoru (1944), Bir Takım İnsanlar (1952), Kestaneci Dostum (1942) sorguya çekildi..

Abdullah Cevdet Tabip yüzbaşısı (1894 ) "Efkâr-ı faside ashabından " tutuklanarak Batı Trablus'a sürüldü..

Abdülhamit'e karşı geldiği için Abdülhak Hamit.. Ahmet Hilmi Şehbenderzâde.. Aka Gündüz bilmediğim çok yazar...

Aşık İhsani ( 1966), Atay Falih Rıfkı ( 1918), Fakir Baykurt ( 1958 - 1971-1974), Atsız Nihal ( 1932- 1944-1964,1967-1974), Zelyut Ziya (1979- 1981 ) ve binlerce isimlerini saymadıklarım...

Öldürülenler, Uğur Mumcu.. Türkan Saylan... Abdi İpekçi... Hablemitoğlu.. Ümit Kaptancıoğlu bildiklerim, bilmediklerim binlerce yazar..

Bu gelenekler bir tek bizde yok Dünyada da var, Aristophanes, Balzac Honore de , Dante , Homeros , Joyce James , Zola Emile, Tolstoy...

Zor dostum zor, Gülün dikeni gibi... Rahmetli Osman Bölükbaşının seçim meydanlarında seslendirdiği bir dörtlüğü ile bitirelim..

Sesiniz gür olacak

Vicdanlar hür olacak

Efendi bir olacak

O da millet olacak

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın Sağlıkla.