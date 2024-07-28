YENİ NESİL ÜLKÜCÜ..

Yeni nesil ülkücü de ne demekmiş ?

Şimdi bunun açılımı ve olabilecek veya benim olmasını istediğim şekilleriyle izah etmeye gayret edeceğim..

Sayın Semih Yalçın Beyin beyanı olan, yeni nesil ülkücü tezinin yankıları sürüyor. Sosyal medya aracılığı ile gördüğüm tepkiler haksız niteliğinde olup, içeriğini bilmeden, Sayın bekile, hakaret etmek veya yargılamak bu ideal de olanlara yakışmaz...

Yeni nesil ülkücü tezi söylemi ; yerinde hatta zamanı da geçmektedir. Türk nesillere yeni bir gelecek, sağlam temeller oluşturmak yeni nesil ülkücülerin omuzlarındadır.

Bu davaya hizmet etmiş ülkücü kardeşlerimiz bundan rahatsız olmasın da veya başka bir anlam çıkarmasında da bir sebebiyet yoktur.

Bilhassa bu değişim, tehlikeli bir bölünmenin ve dava umutsuzluğunun da önüne geçecektir.

Ülkücü olmanın esaslarını Türk devletinin kurucu lideri Atatürk, milliyetçilik anlayışın da belirtmiştir. Buna istinaden " Biz daima Şarktan Garbe yürüdük " sözlerinde ki ifadesi çağdaş "medeniyet ailesi" içindeki yerimizi almak amaçlarına yöneliktir..

3 Kasım 1928'de TBMM'de kabul edilen Türk alfabesi, felsefi bir terimle söylememiz gerekirse Türk aydınlanmasının ilk belirtisi oldu. Bir yıl sonra okullardan Arapça ve Farsça dersleri kaldırılıyor ve 1930’larda çalışmaya başlanıp, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, Türklerin aydınlanması için yerini alıyordu...

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, " geçmişe" değil "çağdaş" olana ve "gelecek" e dönük bir milliyetçilik anlayışıdır.

Türk milliyetçileri çok acil şekilde artık Atatürk yolunda sözde değil, öz de açılımlar yapmalıdırlar. Bu yönde ki açılımlar sözde Atatürkçülere, ihanetlerini Atatürk'e sığınarak örtmeye çalışanlara fırsatı da vermeyecektir.

Artık ülkücülerin Komünizm ile mücadele etme safhası bitmiştir. Komünizm tehlikesi de yoktur. Şu andaki sorun, demogratif sorun ve ekonomidir. Yeni konsept geliştirmek mecburidir. Bu da Atatürk yolundan geçer.

Ülkücüleri yeni nesil ülkücü olarak görmek, başta Göktürk geleneklerini öğrenmek ve Atatürk ilkelerinden geçer.. Türklerin dini duyguları ile siyaset yapılamayacağını artık öğrenmelilerdir. Türkler medeniyetin beşiğinde yoğrulup, dünyaya medeniyet getiren aziz millettir.

Sekiz din safhasından geçmiş, Yüce İslâm dinin de kendini bulmuştur. Habire insanların vicdanı olan din üzerinden slogan yaratmak, söylemek insanlarda antipati oluşturur. Bıktırır, uzaklaştırır...

Uyanın artık diyorum, uyanın uyanın

Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların

Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil...

Bu dava bize Atamız; Bumin, İlteriş, Bilge Kağan, Fatih'ten, Atatürk'ten gelen büyük bir Türk medeniyet davasıdır. Bu yük bir Parti'ye mal edilebilecek, onun taşıyabilecek kadar hafif bir dava değildir. Bu davayı ülke olarak, Türk dünyası olarak el birliği ile sahiplenmemiz gerek.

Bozkurt sembolünü; Göktürk devletinden sonra Atatürk, milliyetçiler (ülkücüler), Mehmetçikler, Ocak veya derneklerden başka sahiplenen Türk Sivil kuruluşları var mı? Maalesef yok!

TÜRK Bozkurt sembolü, Uluslararası arenada teşhir eden ve Türk dünyasını tek yürek olarak, birleştirenlere sonsuz teşekkürler ediyoruz..

GENÇLER !

Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz, siz almakta olduğumuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Yükselen YENİ NESİL istikbal sizsiniz.

Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.. KEMAL ATATÜRK

Kaliteyi uzaklarda aramaya gerek yok.. İşte Türk Devleti.. İste Atatürkçü Ülkücü gençlik... Irkımızı bozmayın, din bağlamında asimilasyon yapmayınız, yaptırmaya meydan vermeyiniz. Belki birkaç puan almaya gayret etmeye çalışarak günü kurtarırsınız ama koca bir çınarın dallarını da kurutursunuz...

Tek kelime ile ATATÜRK YOLU...

Tanrı Türkü Korusun.

Saygı ve Saygılarımla.