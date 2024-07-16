ÜÇ Y, DİLİM KARPUZ VE TÜİK

Sosyal medyada ilginç konular paylaşılıyor. Bunlardan biri, bugün “çeyrek dilim karpuz” fiyatının 2001 yılındaki “çeyrek altın” fiyatı olduğunun hatırlatılmasıdır.

Gerçekten de 2001 yılında “Kıbrıs Fatihi Karaoğlan B. Ecevit” Başbakan idi. Rahmetli Mesut Yılmaz ile Devlet Bahçeli de koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcılarıydı. Çarşı-Pazarlarda fiyat, ücret ve maaşlar yerle bir olmuş, enflasyon azmıştı. Karı azalan esnaflardan biri de Başbakanlık binası önüne yazarkasa fırlatarak protestoda bulunmuştu. O günden beri ekonomi yönetiminde acze düşenler, bu haberi ısıtıp ısıtıp gündeme taşıdı. Bunların başında o koalisyon hükümetinin “Truva” atı geliyor! 2002 yılında koalisyonu deviren, şimdiki hükümetin ortağıdır.

Bugünkü partili Cumhurbaşkanı hükümetinin başı, yazarkasa ile sembolleşen enflasyonu acımasızca eleştirmiş. Buna karşın; “3 Y” vaadiyle ortaya çıkmıştı. Taliban lider Hikmetyar ile Nurcu “Hoca efendi” desteğindeki parti, Anayasa Mahkemesi’nin “irticai hareketlerinin odağı” olarak cezalandırmasına rağmen; yüzde otuz dört oyla TBMM’nin yüzde 60’ını elde etti. Demokrasiyi “tramvay” olarak tanımlayıp geçim darlığı içindeki yoksulların oylarını uhrevi söylem ve yönlendirmelerle almayı sürdürdü.

3 Y ne idi?

Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar demekti. Laik Cumhuriyet ve demokrasinin 3 Y nedeni olduğunu öne süren AKP’nin lideri başta olmak üzere; yıllardır -Ecevit, kasa, kuyruk- vb sözleri dillerine pelesenk ettiler.

Hani “gülme komşuna gelir başına;” ya da “büyük konuşma gelir başına” denir ya. Onun gibi durumun daha beteri şimdi oluştu.

Gerçekten de AKP lideri “muktedir” ve “tek adam” olarak neden bu duruma düştü?

İlk yıllarda İMF elemanı Kemal Derviş’in uyguladığı enflasyonla mücadelenin meyvesini topladı. “Altı sıfır” atarak döviz ile enflasyon oranlarını göreceli olarak normale çekti. “Eski Türkiye” ve “iki ayyaş” diye diye Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını elden çıkardı. Adeta “sıcak para” akıttı.

Hükümet, alın teri akıtmadan ve kolayca elde edilen “sıcak parayı” altına üstüne serdi. Yandaş zenginler ve kibirliler var etti. Partidaşı olmayan kimselere kamuda iş bulma hakkı bile tanımadı. Meslek okullarından sadece kendisinin mezun olduğu İmam Hatip Okullarını kutsadı. Bilimsel eğitim yapan okulların üzerine çıkarttı. Liyakat kavramını yerle bir etti. Bütün KİT’ler (kamu iktisadi kurumları) ile Cumhuriyet’in üreten ve istihdam yaratan bütün kurumlarını sıcak para uğruna kapattı. İşsizler ordusunu büyüttü ve yoksulluğu arttırdı. Benzemeye çalıştığı Osmanlı Hanedanı gibi; Türkiye ekonomisi baş aşağı giderken sarayla inşa etmek aşkıyla ülkeye Osmanlı’nın son elli yılını yaşatır oldu.

Liranın atılan 6 sıfırını, 22 yılda, bizzat kendisi geri getirdi. 3 Y’yi ihya etti. Yolsuzluk sınırsız boyuta ulaştı; Haleti Efendi devrini oluşturdu! Her ağzını açanı kodese tıkayarak yasakları azdırdı. Hileli enflasyon rakamlarıyla ücret ve maaşları kuşa çevirdi. Ekonomiyi “nas” ile yöneterek mutfak ve pazarları yangın yerine çevirdi. Enflasyon öylesine yükseldi ki; Osmanlı dönemi dahil, bu topraklar üzerinde ilk kez taneyle meyve, dilimle karpuz alınır hal yaşanır oldu.

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılı öncesinde, örneğin 2001 yılında bir çeyrek altın fiyatı, devr-i Recep Tayyip Erdoğan’da çeyrek dilim karpuz fiyatı oldu.

Demek ki “3 Y” denen “yolsuzluk-yasaklar- yoksulluk” ile mücadele böyle olurmuş!

Zaten siyaset dünyasına adım attığından itibaren, AKP lideri ile kurmaylarının bütün olumlu açıklama ve kararlarının, tam tersini uygulama şaşırtması olduğu, artık fanatik yandaşlar bile fark etmeye başladı.

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Bütün gülünçlüklerin, ya da dramatizmin nedeni; her konuda olduğu gibi ekonomide de emir-komuta ile görev ifa edilmesidir. Kurumların başında TÜİK gelir. Takviyecisi de gözleri parlayandan sonra gelen Hazine ve Maliye Bakanı olan Londra tefecilerinin güvenilir adamı Mehmet Şimşek’tir.

TÜİK; kuruluş yasasına aykırı şekilde fiyatları ile dayandığı kalemleri gizleyerek enflasyonu düşük gösterme hünerini gösteriyor. Böylece hükümetin maaş ve ücretleri budamasına gerekçe yaratıyor. Nasıl olsa hükümet gözdelerinin ballı maaşları, yüzde ile yapılan zamlarla daha da ballanıyor. Örneğin 100 bin maaşlı olan talihli yüzde 20 zam alsa, 20 bin lira eder. Oysa 10 veya 17 bin lira alanın zam miktarı 2 veya 3.4 bin lira oluyor. Bu anlayış ve uygulama ile sıradan memur, işçi ve emekli de yıllardır hükümet edenlerin kahır çekicisi ve sağmalı yapıldı!

Bakan Şimşek; TÜSİAD toplantısında anlayışlarını apaçık ortaya koydu: Yaptığı konuşmayla; emir-komuta ile enflasyonu düşüreceklerini; TÜİK’in yaptıklarını doğrulayarak, adeta itirafta bulundu. Tam olarak şunları söyledi: “…11 yılın muhasebesini yaparken en zorunu geride bıraktık. Bugünün enflasyonu gelecek ayda muhtemelen yüzde 6o’a, sonraki ayda muhtemelen yüzde altmışın altına, daha sonraki ayda muhtemelen yüzde 50’lere ve giderek daha aşağılara inecek. 2002 yılında ortaya konmuş olan programı (K. Derviş’in İMF programı) nasıl sıkı uyguladıysak, aynısını yaparak enflasyonu Merkez Bankası’nın dediği gibi yüzde 38’lere indireceğiz…” dedi.

“”Muhtemelen” TÜİK vasıtasıyla söylediklerini gerçekmiş gibi açıklayacaktır!

Güler misin ağlar mısın?

Tuluat tiyatrosu gibi.

İçinde bulunduğu ve aksiyoneri olduğu 22 yıllık hükümetleriyle Türkiye’yi bugünlere getiren kendileri değilmiş gibi; hala avutuyorlar. Yıllardır iktidar partisi aktörleri olarak halkı böylesi masalımsı söylemlerle aldata geldiler. Fütursuzca aynı tavrı sürdürüyorlar.

Vicdan olmadığı gibi haya da kalmamış!

Zaten vicdan ve haya sahibi herhangi bir yönetici; oyunu aldığı insanların 20 katı, 30 katı milyon maaşlar alırken onlara 10 milyon, 17 milyon ile geçinin ve tasarruf yapın demez.

“İtibarda tasarruf olmaz” denirken; bir maç izlemeye bile üç uçak dolusu korumalar, arabalar, partidaşlar (AKP kast mensupları) ile gidilirken böyle bir tavsiyede bulunulur mu?

Zorunlu tasarrufa mahkum edilen o vergi ve enflasyon eziği vatandaşların sırtından har vurup harman savuracak kadar müsrif olunur mu?

Körfez\Petrol şeyhleri benzeri gösteriş ve israf edlir mi?

NATO toplantısına 5 uçakla gidilir mi?

Bir zamanların Habeş kralı sarayı duvarı dibinde kaburgaları sayılan çocuk görüntüleri haber olmuştu. Buna benzeyen durumlara rağmen; var edilen partili varsıllar ve inşa edilen saraylar ile gelişmiş 20’ler ligine girildiği söylenir mi?

Merkez Bankası’nı iflasa sürükleyen ülke yöneticileri olarak “gri listeden çıkarıldık” diye utanacağına sevinir mi?

Londra’da 50 milyon “Sterlin”e daire satın alan müteahide 34 milyar liralık vergi affı sağlanır mı?

Ne diyelim; Allah encamımızı hayreylesin demekten başka söylenecek söz kalmıyor!...

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