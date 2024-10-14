TÜRKEŞ'İN ANILARI (2) - MUZAFFER ÖZDAĞ TÜRKEŞ'İN ANILARI (2) - MUZAFFER ÖZDAĞ

Bu arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımıza göre çok okuyan, bir kısmı dış ülkeleri görmüş, dış hizmetlerde bulunmuş, iç ve dış politika konusunda daha bilgili kimselerdi. Yani, MBK'nın bir nevi motoru durumundaydılar.

Türkeş'in 14'leri, 1962 yılının Temmuz ayında Brüksel'de bir toplantı yaptılar. Ancak bu toplantıya Muzaffer Özdağ katılamamış. Türkeş ise , 14 Ağustos 1962 tarihinde Muzaffer Özdağ'a yazdığı bir mektupta bu toplantıyı ayrıntılı bir biçimde anlatarak, son cümlesini şöyle bağlıyor..

" Son evcek mahsus selâmlar ederek en iyi dileklerimizi sunarız. Ümit'in gözlerinden sevgi ile öperiz. Gönül hanım kardeşimize mahsus selâmlarımızı en iyi temennilerimizi sunarız. Ben seni hasretle kucaklar gözlerinden öperim. Ayrıca yine yazacağım. Senden de bilgi ve havadis beklerim."

Alparslan Türkeş

Şahsiyetli bir kişiliği olan rahmetli Muzaffer Özdağ, devletini, milletini, Türk varlığını düşünmekten başka ne kötülüğü var bu memlekete. Vatansever bir babanın evladı olan Ümit Özdağ'ın tecrübelerinden ve birikiminden yararlanmak en doğru yoldur. Siyasi ihtiras ve rekabet bahanesi ile çamur atmak ve görüşme zahmetinde bulunmamak milli geleceğimiz için yararlı değildir. Devletimizin makamı; , felaketleri dile getirenleri dinlemeyerek, iş işten geçtikten sonra vahlama, ahlama yeri değildir. Bu gibi şahsiyetlerin mutlaka devlet idaresinde söz sahibi olması yararlıdır.