TÜRKEŞ'İN ANILARI (2) - MUZAFFER ÖZDAĞ
TÜRKEŞ'İN ANILARI (2) - MUZAFFER ÖZDAĞ
Rahmetli Türkeş, kendisinin de başında bulunduğu, kafası işleyen dediği, MBK, 38 kişilik Komite içinde kültürlü, kafası fikir üreten, bir grubu vardı.
Bunlar kimdi ?
Muzaffer Özdağ, Numan Esin, Münir Köseoğlu, Şefik Soyuyüce, Ahmet Er, Mehmet Özgüneş..
TÜRKEŞ:
Bu arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımıza göre çok okuyan, bir kısmı dış ülkeleri görmüş, dış hizmetlerde bulunmuş, iç ve dış politika konusunda daha bilgili kimselerdi. Yani, MBK'nın bir nevi motoru durumundaydılar.
Türkeş'in 14'leri, 1962 yılının Temmuz ayında Brüksel'de bir toplantı yaptılar. Ancak bu toplantıya Muzaffer Özdağ katılamamış. Türkeş ise , 14 Ağustos 1962 tarihinde Muzaffer Özdağ'a yazdığı bir mektupta bu toplantıyı ayrıntılı bir biçimde anlatarak, son cümlesini şöyle bağlıyor..
" Son evcek mahsus selâmlar ederek en iyi dileklerimizi sunarız. Ümit'in gözlerinden sevgi ile öperiz. Gönül hanım kardeşimize mahsus selâmlarımızı en iyi temennilerimizi sunarız. Ben seni hasretle kucaklar gözlerinden öperim. Ayrıca yine yazacağım. Senden de bilgi ve havadis beklerim."
Alparslan Türkeş
Şahsiyetli bir kişiliği olan rahmetli Muzaffer Özdağ, devletini, milletini, Türk varlığını düşünmekten başka ne kötülüğü var bu memlekete. Vatansever bir babanın evladı olan Ümit Özdağ'ın tecrübelerinden ve birikiminden yararlanmak en doğru yoldur. Siyasi ihtiras ve rekabet bahanesi ile çamur atmak ve görüşme zahmetinde bulunmamak milli geleceğimiz için yararlı değildir. Devletimizin makamı; , felaketleri dile getirenleri dinlemeyerek, iş işten geçtikten sonra vahlama, ahlama yeri değildir. Bu gibi şahsiyetlerin mutlaka devlet idaresinde söz sahibi olması yararlıdır.
Şimdi dile getirdikleri bir bir sıralayalım. Türk beka'sı için yararlı mı, yararsız mı göz gezdirelim...
-- Depremin ulusal güvenlik sorunu olduğu..
-- Suriye politikasında zaman kaybı.
-- Sığınmacılar, kaçak işgali, PKK, İŞİD, FETO'ya ilave olarak yeni TARİKAT ve CEMAATLER'in yeniden devlet içinde kadrolaşmaları, Türkiye'nin güvenliğinde tehdit oluşturmaları.
-- Askeri hastanelerin yeniden görev öncelikli bölgeler olmak üzere hizmete alınması.
-- İstihbarat seviyesinin sefere göre aktif hale getirilmesi.
Ve bir çok önerileri...
" Bir gönüle girdiysen orada bir mekan bul,
İnsanda ki ahlâktır önemli, üstünde olmasa da çul.."
Tanrı Türkü Korusun.
Sevgi ve Saygılarımla.