Bilindiği gibi “Truva atı” Atinalıların Truva’yı işgal etme oyunu\aldatmacası olarak ibret alınması gereken olay olarak tarihte yer alır.

DSP’nin Genel Başkanı olan rahmetli Bülent Ecevit; Mesut Yılmaz Anavatan’ı ve Devlet Bahçeli’nin MHP’si ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Karşısında “derin devlet” denilen bir yapı bulmuştu.

NATO orjinli ve CİA organizeli bu yapı; demokrasi gereği var olan kimi siyasi parti ve kişiler tarafından , antikominizm gerekçesiyle destekleniyordu. İşin ilginci, devlet yönetmek görevlisi olan Başbakan, bu yapıyı bilmediğini açıkladı. Devleti yönetmekle görevli hükümet, yöneteceği kurumun aygıtını bilmiyordu. İradesi dışında bir yapı, devlet adına hareket etmekteydi! Gerçekteyse devletin değil, NATO tarafından yönetilen bir “Kontrgerilla yapı idi. Türkiye “İleri Karakol” olmakla görevlendirildiği için, hükümetin inisiyatifi dışında aktif tutulan bir karanlık militer yapıydı. TSK, MİT ve iktidar olan-olmayan belirli siyasetçilerin bilgisinde olan bir yapı!

Türk siyasetçisi, bu yapıyı kontrol edemeden iktidar olmayı başarı sayıyordu! ABD’nin “bizim oğlanlar” dediği 1980 darbecilerinden sonra CHP Genel Başkanlığından istifa eden Bülent Ecevit, eksikleri ve zaaflarıyla bunun dışında olmaya özen gösterdi. Bu nedenle muhalefette iken Irak Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşmüştü. Başbakan olunca da ABD’nin Türk topraklarından komşu Irak’a girerek işgal etmesine karşı oldu. Bundan sonra suikastlere maruz kaldı. Görünmeyen bir el; sindirmeye çalışıyordu.

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Rahmetli Ecevit, üçlü koalisyon hükümetinin başı olarak “derin devlet” denilen bu yapıyla mücadele etmeye çalıştı. Üstelik tanımadığı halde.

Nato orjinli ve CİA organizeli bu yapı; demokrasi ve şeffaf yönetime inananlar tarafından “gladyo” olarak isimlendirilmişti.

2002 erken seçiminde TBMM’deki beş siyasi parti nal topladı. Daha ilk kongresini dahi yapmayan ve Anayasa Mahkemesi tarafından “irticai hareketlerin odağı” olarak suçlayıp ceza verdiği “proje” parti; iktidar oluverdi.

Gerçek bir demokratik yapı ve sandığın doğal sonucu muydu?

İktidar olmak için kiminle örtülü olarak koalisyon kurmuştu?

“Proje parti;” eşdaşı cemiyetle omuz omuza verecekti. Laik Cumhuriyet sistemine karşı harekete geçecek; “dindar ve kindar nesil” yaratmak adımlarını atacak. “İki ayyaş” olarak nitelediği devlet kurucu iradesinin var ettiği ne kadar ekonomik kurum varsa hepsini, kelepir fiyat ve “darü’l-harp” anlayışla yandaşa servet transfer aracı yapacaktı!

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Bülent Ecevit hükümetinin düşürülüp proje partinin iktidar olması için erken seçime gidilmesi mimari; koalisyonun “Truva Atı” oldu. Nitekim iktidarına yol açtığı defolu yönetim ve “BOP eşbaşkanı” ile yüzyıllık hükümet sistemini değiştirip “tek adam” yönetiminin kurulmasını da sağlayacaktı! 17-25 Aralık güç ve paylaşım kavgası aşamasında Truva Atı ortaya çıkmış; birbirine giren iktidar ortaklarından BOP Eşbaşkanını tercih etmiş; hükümetin yeni gayri resmi ortağı olmuştu.

Eski gayrıresmi ortak nankörlük yapmıştı. Yenisi ne yapacaktır acaba?

Nankör ortak; bilinen 250 şehide mal olan hain 15 Temmuz darbesiyle ayrılırken bile “Allah!ın lütfu” olanağını sağlamıştı!

Truva Atı da “Allah’ın lütfu” olarak koltuk değneği olacaktı. “Milliyetçilik, milliyetçilik” diyerek milliyetçiliğin ayakaltına alınmış olmasını kutsayacak. İktidar gücünü kendi örgüt içi muhalefeti sindirme sopası yapacaktı. Nitekim katillere koruyucu şemsiye yapmış. Yirmi iki yıldan beri demokratik yönetimi despotik anlayışla sabote eden anlayışın, son yerel seçimlerde düşüşe geçmesi krizini aşmak taktiğiyle başlatılan “yumuşama” sürecine bile sabır gösteremiyor. Yumuşamanın gerçekten “normalleşme” getireceği kaygısıyla gözünü yumup ağzını açmaktadır!

İktidar amacı gütmeyen ama örtülü iktidar ortaklığını benimsemek ve şantajlara başvurmak; bir siyasetçinin “Truva Atı” olduğunun kanıtı olsa gerektir.

Ömrü olan; 2002 yılındaki Truva Atı nitelikle ne zaman ne yapacağını görecektir kuşkusuz!