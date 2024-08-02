SİYASETTE YENİ DÖNEM

Son günler oldukça heyecanlı geçiyor…

Mecliste yasa maratonları heyecanlı… Hatta yumruklar konuşuyor…

İktidar milletvekilleri, muhalefet milletvekillerini tekme sille tokat dövüyor…

Rolexli AKP’li artist milletvekili, konuşması boyunca emme basma tulumba gibi yukarıdan aşağı sallarken “Sokak Köpekleri” sözcüğüne gelince eli birden hava ya kalkıyor ve sözcüğü vurgulayarak muhalefet işaret parmağı ile sıralarını gösteriyor…

Sonra yemin billah özür… Yersen..

Ama hakaret kayıtlara geçti… AKP, CHP ve DEM milletvekillerine alenen “sokak köpekleri” dedi.

Önceki yasada köpeklere ötenazi imkanı (!) sağlandığı ifade ediliyordu. Malum ötenazi umutsuz hastaların tıbbı gerekçelerle kendi istemiyle örnek talebi…

Anlaşın son dakikada kendilerinin köpeklerin dillerinden anlamadıkları için bu “olanağı” kullanmalarının pekte olası olmadığını anlamış olacaklar ki; ölümü aleniyete çevirdiler…

Vergi yasayla vergiyi tabana yaydılar…

Elhak doğrudur… Tabana yayılan vergi enflasyonu körükleyecek, “sonradan görme ekonominsin büyük oyuncuları ödeyecekleri cüzi vergilerin karşılığını fukara halktan fazlasıyla geri alacak…

Bizim muhalefet “matematik özürlü ekonomi dahisi (!) İngiltere’den ithal Şimşek Bakan’ın bu basit oyununu bile çözemedi…

Türkiye’de siyaset sadece, karşılıklı “Örtülü hakaret” ve de bazen pornografik (açık) hakaret sitemine geçmiş olacak…,

İşin garibi bizim halkımızda bu tiyatroyu seyrederken açlıktan guruldayan karnının sesini duymaz oldu…

Böylece dünya siyaset literatürüne “hakaret et, halkı oyala böl ve yönet” sistemini yerleştirmiş oldu…

Hani Cumhurbaşkanının “ itibardan tasarruf olmaz “ sözcüğü hala kulaklarımızda…

Anlaşılan, bu ülkede sadece sarayın itibarı korunmaya ihtiyaç duyuluyor…

83 milyon ahalinin itibarı ne olacak diyenleriniz çıkabilir…

Onların irice bir bölümünün durumlarından ve itibarlarından memnun olsalar gerek ki; saraya desteklerini eksik etmiyorlar…

Eeee… ne de olsa saray bu halkı yönetiyor oranın itibarlı olması gerek…

İnşallah sırada halka gelecek…

Ne demişler; bekleyen derviş……………