Sanat Eserleri 1000 Parçaya Bölündü

Sanatın günlük hayatımızda oynadığı kritik rolü vurgulamak her zaman önemli olmuştur. Geçtiğimiz akşam, bu değerli söylemi hayata geçiren özel bir projenin tanıtımı gerçekleştirildi. İstanbul’un öncü çağdaş sanat galerisi Brieflyart, sanatseverleri Türk sanatının zenginliğiyle buluşturarak bu önemli misyonu bir kez daha yerine getirdi.

Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınan sanatçısı M. K. Perker’in "Happy Together" serisinden üç siyah-beyaz eser, bin parçalık puzzle formunda sanatseverlerle buluştu. Tanıtım etkinliği, 12 Aralık 2023 Salı akşamı Brieflyart’ın Gümüşsuyu’ndaki galeri adresinde gerçekleşti. Yılbaşı partisi konseptinde düzenlenen özel davete, sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Üç eserin galerinin duvarlarında puzzle konseptinde sunumu göz alıcıydı ve davetliler, eserlerin eksik parçalarını tamamlama deneyimini yaşadılar.

Galeri, daha önce Türkiye’nin graffiti alanındaki ilk temsilcisi sanatçı Tunç “Turbo” Dindaş’ın ve Türk çağdaş sanatının önde gelen temsilcilerinden Yusuf Taktak’ın eserlerini de puzzle olarak sanatseverlerle buluşturmuştu. M. K. Perker’in üç farklı eserinden oluşan sınırlı sayıda üretilen puzzle'lar, bu özgün seriyi zenginleştirmeye devam ediyor. Sanatseverler, M. K. Perker’in eşsiz eserlerini bu özel puzzle'lar aracılığıyla keşfetme ve koleksiyonlarını zenginleştirme fırsatını kaçırmamalılar.

Brieflyart Galeri yöneticisi Baran Curoğlu; farklı yaş gruplarının ve farklı kitlelerin dikkatini Çağdaş Türk Sanatına puzzle projeleriyle çekmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor.

Günlük hayatımızın her alanında sanatın yaygınlaşmasını diliyorum.

Ve sizlere sanatçı ile ilgili kısaca bilgi aktararak yazımı tamamlamak istiyorum.

TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKAN İLLÜSTRATÖR VE SANATÇISI

M. Kutlukhan Perker, Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınmış bir illüstratör ve sanatçı olarak dikkat çekiyor. 1972 yılında İstanbul'da doğan Perker, çizgileriyle sadece Türkiye sınırlarını aşmakla kalmayıp, aynı zamanda The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The New Yorker, Mad Magazine, The Progresif gibi ABD'nin önde gelen yayınlarında da düzenli olarak yer almıştır. Gırgır, Leman, Le-manyak, Fırt, Digil, Avni, Milliyet, Sabah, Radikal gibi önemli dergi ve gazetelerde de eserleri bulunan Perker, çizimleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır.

Perker'in başarısı, DC Comics: Vertigo tarafından yayınlanan “Air” ve “Cairo” adlı çalışmalarıyla pekişmiş, bu eserleriyle Academy Awards of Illustration: The Eisner Awards'a aday gösterilmiştir. Sanat kariyerinde elde ettiği başarılar arasında yer alan bu ödüller, Perker'in uluslararası arenada tanınan bir sanatçı olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

The New York Times'ın "Op-ed" bölümünün 40. yıldönümünü kutlamak için hazırlanan “Four Decades of Illustration” belgeselinde yer alan Perker, 46 önemli illüstratörden biri olarak seçilmiştir. Halen Hürriyet gazetesinde çizimlerine devam eden sanatçı, aynı zamanda Karakarga Yayınları'nın kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Perker, çizgi roman alanındaki çalışmalarına DC, Dark Horse ve Sacred Bull Press gibi önde gelen şirketlerde devam etmektedir. İstanbul'da yaşayan sanatçı, hem Türk sanat sahnesinde hem de uluslararası alanda edindiği başarılarla adından sıkça söz ettirmektedir.