PEYGAMBERLER SİSTEMİ - ADİL DÜZEN-7- II. İSLÂM MEDENİYETİ (UYGARLIĞI)- HAK VE ADALET SİSTEMİ

Dünyada oluşmakta olan SORUNLARIN her biri, bir takım ARIZALAR sonucu oluşmaktadır. Eğer bu arazılar giderilmezse sorunlar büyüler ve bir müddet sonra bir bakılır ki, koskoca sorunlar YUMAĞI meydana gelmiş olur. Tıpkı bir HASTALIK gibi, tedavide önlem alınmazsa kişide HAYATİ tehlike çanları çalar. Önemli olan bu aşamaya gelmeden çözümlerin ortaya konmasıdır. Hastalığın tedavi edilmesidir.

Bugün gündem içerisinde ANAYASA konusu konuşulmaktadır. Demek ki arızalar vardır. Rahatsızlıklar mevcuttur. bu arızalardan bir bölümü aşağıdaki konulardan oluşmaktadır ve bu şekilde çözeme kavuşturulmuştur. 1- Hukuk düzeninin her kesim açısından anlaşılır sadelikte olması. 2- Yargılama sürelerinin uzun süreli olmasının daha yakınlaştırılması için birikmiş dosya sayısının azaltılması. 3- Toplumu kutuplaştırıcı sermayeye dayalı BASIN sorunun düzeltilmesi. 4- Bölücülüğe dayalı terör yapılanmasına destek verenlerin cezalarının güncellenmesi, Dokunulmazlar varsa, en çabuk şekilde kaldırılması. Ayrıca, a-Faize dayalı borçlanmalar. b-Tekelleşmenin oluşturduğu işsizlikler. c-Mevzuat karmaşasına dayalı kayıt dışılık. d-Köylerin boşalmasının önüne geçilecek teşvikler. e- Çarpık imar yapılaşması, haksız rant edilmesine çareler. f-Ekonomideki sorumsuz davranışlar sonucu çok yüksek kârların elde edilmesi, halkın soyulmasına çözümler. Bu ve buna benzer birçok sorunlara acil çözümler getirilerek gerekli rahatlamalar sağlanmalıdır.

Toplumun huzuru, devletin güçlü ve bağımsız ve yaptırım gücünün kuvvetli olması için: 1- Her türlü demokratik olmayan DARBE yaklaşımlarının önünün kesilmesi, gerekli, caydırıcı cezaların devreye sokulması. 2- Yerinden yönetimi, kalkınmaya en güçlü hale getirerek, her türlü bölücülüğün ortadan kaldırılması. 3- Davaların hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için hakemlik sisteminin geliştirilerek çokça aktif işlevli hale getirilmesi. 4- Çalışana kredi verilerek işsizliğin önlenmesi. 5- Hazineye ait yerlerin ekonomiye katılımını sağlamak amaçlı güçlü bir hukuki alt yapı oluşturularak, dış borçlanmadan uzaklaşarak iç borçlanmaya yönelmek. 6- İlkel üretim tarzlarından kaliteli ve hızlı üretime dayalı üretim aşamasına geçmede genel hizmetlerin devlet tarafından verilmesi. 7- Tarıma dayalı yerlerin doğru tespit edilerek tarıma açılması her an iyi bir kontrol mekanizması işletilmek suretiyle, gıda sorunlarının giderilmesi için arazilerin sağlam kullanılır hale getirilmesi. 8- Sanayii imar projelerinin en etkili verimlilik oluşturacak hale getirilmesi. Çarpık kentleşme oluşumunun önüne geçilmesi.

Selâm, Saygı ve Muhabbetlerimle, Allah’a Emanet olunuz. Grb. K. S.