PAYGAMBERLER SİSTEMİ-ADİL DÜZEN -6- II. İSLÂM MEDENİYETİ (UYGARLIĞI)- HAK VE ADALET SİSTEMİ

Daha evvelki makalelerimizde yazdığımız gibi, yukarıda ismi konulmuş Peygamberler sistemi ve bileşenleri çalışması, ilmi olarak 1967 yılında Akbilim Kooperatifi başlığı (AKEVLER) olarak, İmanlı-İhlâslı insanlık sorunlarını kendisine dert edinen bir gurup insanla başlatıldı. Sorunların fiili çözümlerinin uygulamalı görülebilmesi için kooperatif içerisinde araştırmalar yapılmıştı. AKEVLER (Akbilim) Kooperatifi’nin ana gayesi Peygamberler tarafından getirilmiş olan Mukaddes kitaplardaki, tahrif edilmemiş şekliyle, O günün problemine nasıl çözümler getirdikleri son Peygamber Hz. Muhammed (A.S.)ın Medine ve son dönemlerindeki Mekke uygulamaları da ele alınarak, günümüzde gelişmiş olan İLİMLERİN DE katkılarıyla (BATIDAKİ), bu gününün sorunlarına, insanlık haklarına, Adalete, Ahlaka uygun nasıl Yeni Çözümler getirileceğinin İLMİ çerçeve içerisinde kalarak Kooperatif uygulamalarıyla insanlığın hizmetine sunulması. Çalışma da, yaşama da birbirleriyle anlaşacak kimseleri bir araya getirerek, aralarında iktisadi ve ictimai DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI sağlam bir zemine oturtmanın sağlıklı işleyecek kurumlarını oluşturmak.

Yukarıda bahse konu olan “AKBİLİM” (AKEVLER) Kooperatifinin kurucu başkanı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu, yönetim Kurulu Başkanlığını Yük. Müh. Süleyman Karagülle yürütmüştür. Başbakanlık ve Cumhur başkanlığı yapış Turgut Özal, Başbakanlık yapmış Prof. Dr. Necmettin Erbakan birçok ilim adamlarının katkılarıyla başta ADİL DÜZEN programı ve birçok farklı çalışmada faydalı sonuçlara imzalar atılmıştır. Birçok insan, ilim adamları “her titr de” danışmanlık v.b.. çalışmalarla katkı verdiler, bu gün de, Allah Rızası için sayıları bir hayli kalabalık kardeşler topluluğu var gücüyle çalışmalara devam etmektedirler. Ömrünü bitirip Rabbe göçenlere Allah Rahmet etsin inşallah. Bu günün çalışmalarını yürüten her kardeşimize de üstün başarılar, sağlık-Sıhhat ve Afiyet ihsan eylesin.

Yapılan çalışmalarla, “Kayıt dışı ve yasadışı illegal faaliyet dışında” yaşama şansını pek fazla bulamayanlara ÖRNEK göstererek, mevzuata göre MEŞRUİYET içinde “FIKIH” kurallarına uyulabileceğini göstererek Rehber ve Önder olmak istemiştir Kooperatif. FAİZSİZ-RÜŞVETSİZ bir ekonomi düzeni için de çalışmaktadır. Bunca yıllık çalışmalarda birçok deneyim ve kazanımlar elde edilmiştir. Günümüzün yürürlükteki düzeni, İslâm Fıkhının 1000 sene evvelki ictihatlarıyla, Batı’nın ilmi çalışmalarının (500 sene öncesinden gelen) karma müktesebatıdır. Ancak günümüzün çözüm bekleyen SORUNLARI her geçen gün hızı artarak devam etmektedir. Bu günkü gayretli çalışmalarımızın ana gayesi, gelişen İLİMLERİN öncülüğünde FIKHI çalışmaları da hızlandırarak, ilme-Akla-Ahlâka en yatkın çözümleri bulup ortaya koymaktır.

Sevgi, Saygı ve hürmetlerimle. Grb. K. S.