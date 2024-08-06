PARİS 2024

Sevgili dostlar, geçmiş çağların olimpiyat oyunlarından esinlenerek insan dayanıklılığını, en güçlü, en hızlı olanı bulmak amacıyla spor karşılaşmaları düzenleyen ilk olimpiyatlar 1896 yılında Yunanistan’ın Başkenti Atina’da yapıldı.

Bu yıl otuzüçüncüsü düzenlenen Paris Yaz Olimpiyat Oyunları daha önce 1900 – 1924 yıllarında olmak üzere iki kez yine Paris’te gerçekleşmişti.

Olimpiyatlara yalnızca spor karşılaşmaları gözüyle bakmak eksiklik olur. Dünya üzerinde ülkeler ve insanlar arasında sosyal aktiviteyi zirveye taşıyan olimpik organizasyonlar, herkesin yeni bir şeyler öğrenerek farkındalığı kendi ülkesine taşıdığı ve sporda olduğu kadar, kültürel farklılıkların da gözlemlendiği etkinlikler olarak büyük önem taşımakta…

1936 Berlin Olimpiyatları yapıldığında Almanya henüz doğu ve batı olmak üzere ayrılmamış ve Doğu Almanya sınırları içinde kalan Berlin ve stadyumu “ Berlin Duvarıyla “ bölünmemişti. Evet yanlış okumadınız, 2. Dünya Savaşında Almanya’nın yenilmesi sonucunda Berlin ile birlikte 1936 Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı Berlin Stadyumu, 1961 yılında 3.60 m. yüksekliğinde ve 46 km. uzunluğunda beton bir duvarla bölünmüş ve seyircilerin alkış ve tezahüratlarından geriye yalnızca Batı Berlin topraklarında kalan pistleri ve tribünleriyle ayakta duruyordu…

Berlin Olimpiyat Oyunlarının neden bu kadar önemli olduğuna gelince;

Türkiye’nin ilk altın madalya kazandığı olimpiyattır. Grekomen stilde ve 61 kiloda güreşen Yaşar ERKAN ( 1912 – 1986 ) altın madalyaya uzandığında 24 yaşındaydı.

Değerli okurlar, aklımızda kalan en önemli isimlerin başında olimpiyatlar sayesinde spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, 1960 Roma Yaz Olimpiyat oyunlarının efsane ismi Muhammed Ali’nin ( 1942 – 2016 ) henüz 18 yaşındayken hafif ağır sıklet boks finalinin altın madalyası olduğunu belirtelim.

Kazandığı madalya sayısı bakımından zirveyi kimseye kaptırmayan ve 1980 Moskova Yaz Olimpiyat Oyununda 8 altın madalya kazanan jimnastikçi Rus Alexander Dityatin ile 2008 Pekin Yaz Olimpiyat Oyunlarında yine 8 madalyalı sporcusu yüzücü Amerikalı Michael Fred Phelps’in rekorlarını egale eden başka bir sporcu henüz olmadı.

Azim ve çalışmanın karşılığı olarak bir dünya şöhreti sunan olimpiyat oyunlarını bu yıl organize eden PARİS 2024’ün açılış sunumuna gelince;

İfade ettiği anlam ve düşüncenin önceki açılışlardan farklı değişik bir mizansen ortaya koyması bakımından yorumlarla beğeni alabilir. Ancak görsel açıdan, çok büyük bir tiyatro sahnesinde neyi nereye koyacağını bilemeyen acemi bir yönetmenin zorlama dekorları görünümündeydi.

Olimpiyatların temeli atletizm olduğu halde koşarak değil de, estetikten uzak bir kıyafetle meşaleyi yakmak için çatılarda, havalarda uçarak gidilmesi sıradan film sahnelerini bile andırmıyordu…

Dünyanın zaten en bilinen şehirlerinden olmasına rağmen, katılan ülkelerin deniz vasıtalarıyla Sen Nehri’nde geçit gösterisine yer verilmesinin, Paris’in tanıtım propagandası için harcanan gereksiz bir zaman ve gereksiz bir çaba olduğu gözlerden kaçmadı…

2028 ABD Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunlarına şimdiden merhaba diyelim…

Esen kalın.