NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZLIK DUYULMAMALI

İktidar ve muhalefet arasında başlatılan normalleşme ve yumuşama süreci önemsenmeli ve sürdürülmelidir.

Buna karşı olan ve bu olumlu süreci bozmaya çalışan partiler menfaatleri icabı normalleşmeye karşı olacaklar ve olmaktadırlar. Zira bu partilerin izledikleri sert politikalar nedeniyle iktidara gelmesi uzun zamandır mümkün olamamış ve bu politikaları izledikleri sürece iktidara gelebilmeleri zordur. Elbette ki bu partilerinde ülkenin bazı meselelerinde faydalı tarafları vardır. Ancak hatalı bazı politikaları nedeniyle siyasi istikrara zarar da vermektedirler.

Geçmişte izlenen sert politikalar, hatta ülkemizin yurt dışında itibarını bozacak Türkiye ye ve Türk siyasetine yakışmayan tavırlardan artık vazgeçilmekte olması sevindiricidir.

Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıldönümü törenlerinde bütün parti Genel Başkanlarının katılması aralarında ki samimi tavırlar memnuniyet vericidir. Görkemli kutlama töreni ve Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerimizin görkemli gösterileri komşu ülkemizde rahatsızlık yaratmıştır. Yunanistan savunma ve sağlık bakanları Nikos Dendias ile Adonis Georgiadis'in küstahça açıklamaları Türkiye’mizi rahatsız etmiş gerginliğe yol açmış Milli Savunma Bakanımız Yaşar GÜLER’in esprili anlamlı cevabı ve diplomasi yoluyla gerginlik yumuşamıştır.

Türkiye geçmişte bir kısım komşu ülkelerle anlaşmazlığa düşmüş ve uzun yıllar bu ülkelerle ilişkilerimiz bozulmuş ve zaman kaybedilmiştir. Zaman bir olanaktır, bir hazinedir, bir yaşam kuşağıdır. İş işten geçtikten sonra pişmanlık duyulur. Toplumsal yaşamda yakınma konularının ve nedenlerinin, başında gelen zaman yitimi, yaşam karanlıklarının başında gelir.

Türkiye içerde, dışarıda süratle değişmekte ve normalleşmektedir. Muhalefetinde Milli meselelerde Kıbrıs’ta olduğu gibi iktidarla birlikte hareket etmesi Milletimizi memnun etmiştir. Ancak bundan rahatsızlık duyan bir kısım Milletvekillerinin TBMM’de kavga çıkarmaları da Milletimizi rahatsız etmiştir. TBMM Başkanlığı bu gibi olaylara müsaade etmemeli müsebbip olaylara gereğini yapmaktır.

Normalleşmek isteyenlerin

“ TAVİZ VERME” diye uyarıldığı…

Barış isteyenlerin

“ Boyun eğiyor” diye suçlandığı…

Adaletin yerini hasetliğin aldığı bir ülke olmaktan kaçınmalıyız.

Yılların güzel sözüyle noktalayalım;

Kötü söz söyleme dostuna gün gelir düşmanın olur, kötü söz söyleme düşmanına gün gelir dostun olur.

Sağlıcakla kalın.