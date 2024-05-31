NEFS'İ-UZUVLARI-2- ORGANLARI KORUMAK

Yaratılmışlar arasında en gözde varlıktır Hz. insan. FÂTIR 39) O, sizleri yeryüzünde Halifeler kıldı.......Ayeti buna net vurgu yapmaktadır. O zaman insana düşen görev; bütün iş ve ilişkilerinde ilmi- mesleki-iktisadi-siyasi (idari) liyakatı önceleyerek DENGEYİ oluşturmalı, ÂHLAKİ liyakata da ayrıca önem vererek, denetimde başarı sağlamalıdır. Zihin insana verilen önemli melekedir. boşluk oluşturacak hiç bir şeyi içine koymamalıdır. Nefs'i kontrolde tutmalıdır.

Nefs, uzuvlar, organlar korunması gereken kalelerdirler .Bunların, iyilik-güzellik-doğruluk-adalet ve-merhametin merkezi olmasına dikkat edilmelidir. Fitne-fesad-hırs-nankörlük-kötülük ve her türlü yanlışlıklardan uzak tutulmaları gerekir.

Yeryüzünde Allah'ın HALİFESİ olmak, her türlü zorlukları yönetmeyi ve Allah'ın EMİRLERİNİ bütünüyle uygulamayı gerektirir. ARZA emanetçilik budur. Zira yaratılmış her şey insana emanettir. Karalar-denizler ve bütün canlıların yaratılması da insana hizmet içindir. İnsan, Yaşadığı sürece, bunları korumak ve kollamak yükümlülüğündedir. Medeniyetimizin insana-hayata-çevreye bakışı budur.

Allah'ın koyduğu HÜKÜMLER insana Barış ve huzur getirir. Dışardan eklemlenmiş ne varsa, İnsanlığa Huzur-Barış ve Mutluluk getirememiştir. Sadece Zulüm-Niza-Kan-Gözyaşı-Azgınlık-İşgâl-Bozgunculuk-Kavga-Bölücülük-Kargaşa-Karmaşa ve Sömürü getirmiştir. Rabbimiz İLİM sıfatının gereği her şeyi bildiği için, Kullarını neler mutlu edecekse, Barışçıl ortamı neler sağlayacaksa HÜKÜMLERİNİ ona göre koymuştur. Kula düşen sadece Teslimiyettir. Takva tam da budur. Sakınmak-Korkmak-Saygı duymak-Utanmak-Korunmak-Sevmek-Bağlanmak v.b.. gibi.

İnsan;nefs'i-uzuvları-organları-hücreleri-Atomları-Deri-Kas-Duyu-Damarları-Hisleri-Aklı-Beyi-DimağıDili-Sinirleri...v.b..her şeyiyle bir Bütünlük arzeder. Yapıda oluşacak her hangi bir olumsuzluk RUHA büyük sıkıntı verebilir. Bu durum maddi ve manevi sağlık açısından kişide Güvensizlik oluşturur. Kendisini güvende hissetmeyen insan ,Emanet görevini yeterli ölçüde yerine getiremez. Bu durum kişi için önemli problemdir. Bu durumdan hızlıca çıkılmalıdır.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S