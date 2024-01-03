MUTLU HAYAT YAŞAMANIN SIRRI

Her insan hayatını yaşarken mutlu ve huzurlu olmak ister. İyi ve güzel bir hayat yaşamak ister. İnsan için bu bir HEDEFTİR. Her hedef için bir takım ÖZVERİLİ çalışmalar gerekir. Bazı ilkeler esas alınır. Yoksa kendiliğinden mutluluk ve huzur gelmez.

Mutlu ve huzurlu hayat yaşayabilmek için, bazı prensipler üzerine yürüyüşü gerçekleştirmek gerekir. 1-) Her şeye EKONOMİK fayda gözüyle bakma yanlışlığından kurtulmak lazımdır. 2-) Davranışlarla, değerler örtüşmeli, arada uçurumlar olmamalıdır. 3-) İnançlarla uygulamalar aynı paralellik arz etmelidir. 4-) Değerlerimize, kendimize yabancılaşmaktan kaçınılmalıdır. 5-) Özün ve Sözün birliği esas alınmalıdır. 6-) Haz eksenli yaşamanın yerini, Erdem ilke-ölçü-değerler eksenli yaşamaya taşımak elzemdir.

Yukarıdaki maddeler doğrultusunda, titizlik gösterilerek yaşanan hayat, insan olmanın fıtratına uygunluk gösterdiğinden, kendiliğinden sevgi ve aşk açığa çıkar. Aşkın ortaya çıkması KALBİ de yükseklere taşır. Böylece insanda bir iç HUZUR oluşur. Yaşama sevinciyle birlikte MUTLULUK DA doruğa çıkar. Güzel yaşamak için gerekli olan güzel HAYAT kendisini sunar. Böylesine güzel hayat yaşayan insanların oluşturduğu toplumlarda, FAZİLETİN muhtevası her geçen gün genişlik kazanır. Kulluk ŞUURU içerisinde kalınarak, Nefis de terbiye edilir. Peygamber öğretisi peşine takılarak yepyeni ufuklara yelken açılır. İnsanın özünde-kökünde öğretisi mükemmel olan peygamberi ŞUUR Filizlenmeleri oluşur.

İnsan için Huzurlu-mutlu hayatın yaşanması kadar, ömür boyu sürdürülmesi de bir çok fedakârlıkları beraberinde getirir. RIZAYI BAR-İ için asla ödün verilmeden yola devam edilmelidir. Mahlûka şefkat ve merhametten geri durulmamalıdır. Hakkâ muhabbetin temel ilkesi olan kulluk ŞUURU ve İBADETLERİ yerli yerinde ve zamanında tavizsiz bir şekilde icra etmekte olabildiğince titizlik gösterilmelidir. İSLAM Barış medeniyetinin temel esası olan İYİ ve GÜZEL hayat için, Dünyanın KİRİNDEN ve PASINDAN uzak kalmaya aşırı dikkat edilmelidir.

Akıllı insan, Nefsi öteleyerek bazı fedakârlıklara katlanmayı bilen insandır. Ulvi alışverişler için, bir ŞEYLERİ vererek, onlardan vazgeçerek daha yüksek değerlerin elde edilmesi için gerekli çalışmayı yapmaktan imtina etmez. Kısa vadeli ÇIKARLARIN yerine YÜKSEK ideallere yelken açar. Kader, Ecel, rızık değişmez ilkesi akıllarda devamlı tutularak, KEDERLERİN; Kadere tam teslim olmamaktan kaynaklandığı gerçeği de hiç bir zaman unutulmamalıdır. Unutmayacağımız bir gerçekte şudur: Eğer Halife kul olarak GÖREVİMİZE sadık kalırsak, her an aramızda, bizimle dolaşan MELEKLER, bir çok işimizde bizlere yardım ederek, FERAHLAMAMIZA kapı aralayacaklardır.

Selam ve Sevgilerimle Günk. Kul. S.