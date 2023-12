MEŞRU ve GAYRİ MEŞRU

Yeryüzündeki vaki olan meşru, gayri meşru her hadise, İnsan için bir DERS ve bir İŞARETTİR Müslümanlar için. Meşru hadiseler toplumdaki DENGE sisteminin oluşmasına destek olurlar. HAKKI'N muhkemiyetine katkı sağlarlar. HUZUR ve BARIŞIN oluşmasına güç verirler. Allah, Toplumun yararına olan İYİ ve GÜZEL hadiseleri MEŞRU olaylar kabul eder. Allah'ın Razılığı olan her hadise, insana ebedi Alemin mutluluk kapılarını açar.

Gayrimeşru hadiseler nerede meydana gelirlerse gelsinler, toplumsal BOZULMALARA yol açarlar. HAKK'IN karşısında duran hadise oldukları için, toplumsal BARIŞI bozarlar. Anarşinin, kaosun, düzensizliğin FİTİLİNİ ateşlerler. Bu hadiselerin içerisinde olan her kesin, "'fikri-zikri BEYİNLERİ "' Sekre (sarhoşluk) içerisindedir. Akıl hocaları ŞEYTANLARDIR. Onları dinleyerek, kendilerine hiç bir faydası olmayacak YALNIŞLIKLARIN içinde bocalayıp dururlar.

Hicret 84:)"Kazandıkları şeylerin onlara hiç bir yararı olmadı." diyor Rabb'ımız.

Müslümanlar, her iki daire İçerisindeki hadiselerden alınması gereken DERSLERİ ve İŞARETLERİ, Tam bir teslimiyet ve sorumluluk içerisinde almalıdırlar. Bunun için TEFEKKÜR ve AKLETME melekelerini iyi çalıştırmalı, İRADESİNİ kullanırken ZAAFA düşmemelidirler. Vicdanlarının sesine kulak vererek, İnsanların dertlerine derman olabilecek yolları yürümelidirler. Çevre ve KÂİNATA karşı karşı sorumludur Müslümanlar. Mes'uliyet sahibi her Müslüman için umutsuzluk olmaz. UMUDU olanlar ancak gidişatı değiştirebilirler. İmtihan böyle bir şeydir. Mihnet kökünden gelir. Zorlukları vardır. Allah'ın RIZASINI kazanmak için, zorluklarla mücadele şarttır. Aksi her hareket sadece Nefs ve ŞEYTANLARI memnun eder. Şeytanlara hizmet İnsanlığa ihanet, İnsan için YIKIMDIR.

Nahl 49:)Göklerde ne var, yerde ne varsa, bütün hayvanlar ve Melekeler Allah'a secde ederler. Onlar, O'na karşı büyüklük taslamazlar.

İyi ve güzel iş yapanlar ALLAH tarafından mükâfatlandırılacaklardır. Bütün dertlere koşmak sadece insana mahsus görevdir. Başka bir canlı da yoktur. Zalimlik değil Yardımlaşma insanı insan yapar. Halife bu insandır.

Nahl 93:) ......Kesinlikle hepiniz bütün yaptıklarınızdan sorgulanacaksınız.

Zalimler, GAZZE bütün bölgelerde yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir. Bunlar, ŞEYTANİ ve NEFSANİ aklın DÖLLEDİĞİ Soykırımcılardır.

İbrahim 13.14:).......Zalimleri Kesinlikle yok edeceğiz........

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günkü. Kul S.