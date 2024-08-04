MERHABA ÖLÜLER !...

Merhaba; Bize Güzel Şeyler Bırakan İyi Olan Ölüler !...

Ölüler olmazsa bizler ne yapardık. Eski yapıtlardan, buluşlardan, dokunaklı sözlerden, hatalardan, nasihatlardan ve yön çizdiklerinden nasıl yararlanırdık..

Siz varsınız da dünya yönetiliyor. Ölüler siz olmazsanız nasıl yönetilecekti bu koskoca evren..

Arıyorum bir konu üzerindeki tavsiyeleri, bilgileri mutlaka geçmiş zamandaki olan ölülerin nasihatleri ve bilgileri çıkıyor..

Hatta bakınız Orhun Abidelerine 682 yılında Atam Bilge Kağan, Kapağan, Tonyukuk, hitabelerini taşlara yazdırmış ve Türk milletinin gelecek nesillerine uyarıda bulunarak adalet ve geleneklerinden şaşmamasını istemiş.

Okuyorum ; İbn-i Sina'yı, Harezmi'yi, Cezeri, Buruni, İbn-i Haldun, İmam-i Azam'ı..

Okuyorum ; Platon, Newton, Pisagor, Carl Marx, Lelin, Mao ve Konfüçyüs, buda, Brahma...

Ve bizim kâinatın efendisi,Yüce Allah'ın Elçisi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) insanlığa yol göstererek barış, kardeşlik, mutluluk getirmiştir.

Bir Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz Abubekir toplum dayanışmasına ve birliğine, dirliğine katkıda bulunarak değerli sözleri bugünkü insanlara miras bırakmıştır..

Hz. İsa, Hz. Davut, Hz. Musa Peygamberler.... Dünya tarihine ve insanlığına ahenk getirmiş Allah'ın elçileridir.

Ölüler de riyakârlık olmaz. İki yüzlülük asla olmaz.. Bunların aktardıkları tecrübelerini okudukça ne kadar cahil olduğumuzun farkına varabiliyoruz..

Türk tarih sahnesinde bir, Sultan Alparslan'ı, Fatih Sultan Mehmet'i yok mu sayacağız. Onların sarsılmaz kudreti bize güç vermiyor mu ?

Türkiye Cumhuriyetini kuran Kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmak kendimizi unutmak ve yok saymakla birebirdir... Onun yolunda yürümeseydik nice olurdu halimiz...

Bizlerin yapacağı tek şey, birliğe, beraberliğe yönelerek ayrımcılığa son vermektir.

Öyle güzellikler yapalım ki, bizim de insanlığa yapacağımız iyilikler ile anılalım..

Allah’ım insanlık, tabiat ve bütün canlılara güzel şeyler bırakanlardan razı olsun..

Merhaba iyi olan Ölüler !...

İyi ki varmışsınız !...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.