MASALDAN GERÇEĞE: PETER PAN SENDROMU

Sonsuz çocukluk J.M. Barrie’nin Peter Pan’ını okuyanlara hemen çağrışım yapacaktır. Peter Pan büyümeyi reddeden bir çocuktur ve hikâye bunun üzerine kuruludur. Aynı zamanda bir psikolog olan Dan Kiley “ Hiç Büyümeyen Erkekler “ kitabında bu tanıma değinmiştir. Yetişkinlerde, genellikle ergenlikte daha çok görülen bu fenomen yetişkin bireylerin sorumluluk almaktan kaçınması, gündelik ihtiyaçlarını kendi başına giderememesi ve çocuksu davranışlar göstermesi ile tanımlanırken; çocuklarda ise bu durum sıradan çocuk şımarıklığı sayılarak gözden kaçabiliyor. Ama ilerleyen süreçlerdeki negatif etkileri düşünecek olursak önlem alınması gereken bir semptomdur. Çünkü bu bireyler sosyal hayatlarında plan yapamayan, iş hayatında tutunamayan ve tek başına kendi hayatlarını idame ettiremeyen insanlara dönüşüyor.

Çocuğunuz kendi yaş aralığına uygun olmayan tavırlar sergiliyorsa, okul derslerini ve ödevlerini yapmaya direnç gösteriyorsa Peter Pan Sendromu yaşıyor olabilir.

Genellikle ebeveynlerin çocuklarına sınırsız alan tanıması, hoşgörülü yaklaşımları ile sorumluluk vermeyip her şeyi çocukları adına kendilerinin çözmesi, aşırı koruyucu tutumları bu durumu tetikleyebilir.

Aileler bu durumu fark ettiklerinde ufak ufak sorumluluk vererek ve çocuklarını yönlendirerek rehberlik edebilirler.

Çocukluk dönemi, büyümenin, keşfetmenin ve öğrenmenin en parlak zamanıdır. Ancak Peter Pan Sendromu'nun bu durumu etkilediğini bilmek, ebeveyn olarak daha da bilinçli olmanızı sağlar. Çocukların ruhunda gezinen bu durumu anlamak ve onları yaşlarına uygun şekilde desteklemek, sağlıklı bir büyüme yolundaki temel taşlardan biridir.

Çocuklarımıza kendi değerlerini, yeteneklerini ve sorumluluklarını anlatarak, onları içsel motivasyonlarına teşvik edebiliriz. Oyun ve yaratıcılıkla dolu olan çocukluk dönemi, aynı zamanda yaşa uygun sınırların ve sorumlulukların tanıtıldığı bir dönemdir. Çocuklar bu evrede gerçek dünyayı keşfetmeye başlarlar. Oyun ve sorumluluk arasında kurulan denge ve çizilen sınırlar aslında hayat kurtaran bir dönüşümü sağlar. Bu dengeyi sağlamak, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüdüğünden emin olmamıza yardımcı olabilir.

Peter Pan Sendromu ile baş etmek, birlikte çalışarak ve anlayışla gerçekleşebilir. Onlara her yaşın ayrı bir dünyası olduğunu ve pozitif olanaklarını anlatmak, yaşlarına uygun sorumluluklar vermek ve onları özgüvenle desteklemek, çocukların daha sağlıklı ve dengeli bireyler olarak büyümelerini sağlamanızda önemli adımlardır. Özgüveni ve öz değeri gelişen çocuk kendi yeteneklerini de keşfedecektir. Tabii önce çocuğunuzu gözlemlemek, duygu durumunu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak gerekir.

Neredeyse her yazımda özellikle vurguladığım gibi, her çocuk özeldir, o yüzden aileler önce kendi çocuklarını tanımalı ve onlara rehberlik ederek özgün potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmalıdır.