KIRMIZI ÇİZGİMİZE GİRME!

Kırmızı çizgilerimiz, bizim manevi değerlerimizdir.

Dünyada örneği olmayan! ATATÜRK..

Lider, gençlik ve spor...

Çünkü ATATÜRK spora verdiği önemi o kadar öz değerlere bağlamış ki! Şimdi o güvendiği ve inandığı gençlerden bu gibi davranışlar beklemek, O liderin hakkı olmalıydı... Oldu da...

Çağdaş spor türlerinin hepsi, Cumhuriyet yıllarının ürünüdür.

Barışın olmadığı yerde, spor da olmaz. Düşman görünen ülkeler ile yakınlaşmanın en önemli rolü spordur. Kin ve nefret duygularının dışa vurması da spor müsabakalarında belli olan davranışlardır.

Spor, uluslararası platformda, olmazlar olmazın, ihtilafların çözümleyicisi, yol göstericisi olmuştur.

Spora yaptığı bunca emeklerine göre tabi ki liderimiz Atatürk'ü önemli müsabakalarda, minnet ve şükran duyarak anacak, yad edeceğiz. Sporcular ve kulüp yöneticileri tek kelime ile haklı olarak protestoya karşılık vermişlerdir. Protokol metni bu olayı basitleştiremez.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Cevap için yeterlidir sanırım..

Eski olaylardan bir hafıza hatırlatması yapalım.

"Kapıya Türk Bayrağını asarsanız oynarım."

Türk Paşası Daniş KARABELEN'in oğlu Erdoğan Karabelen'e ; Belçika'da Gençlik günü dolayısıyla düzenlenen beynelmilel spor gösterisinde , bir davetiye gönderilmişti. Türk Basketbolcusu cevap olarak: " Salonun kapısına ve içeriye Türk Bayrağı asarsanız oynarım" demişti. Ve arzusu yerine getirilmişti.

Bunlar yiğit Türk Bozkurtları. Türk "bayrağının dalgalandığı yerde kendimi yabancı hissedemezdim" diyebilen asil kandan gelen evlatlar..

Konya gezisinde spor hakkında konuşan Atatürk şöyle diyor:

"Güçsüz beyinler, yetersiz gözler, hayatta olduğu gibi, sporda da, gerçeği kolayca göremezler "

Ayrıca ;

Yazdığı şiirle Mustafa Kemal Atatürk'ün hayranlığını kazanan, Galatasaray Kulübünün üyesi ve futbolcu, Emin Bülent (Serdaroğlu)'nun şiiri'nden iki mısra ile anlam katmak isterim.

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini

Binlerce can dirilse de, nakletse geçmişi

Garbın cebin-i zalimi, affetmedim seni,

Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi

Ben şu mezar-i kalbimi kiminle süslerim..

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim.

Kabrinde müsterih uyu ,ey namdar Atam !...

Evladının bugünkü adı, sade intikam..."

Sev seni seveni hak ile yeksan ise,

sevme seni sevmeyeni, Suudi'nin Kralı olsa bile…

Dünya sevdi Ata'mızı da, bir tek Araplara ve Arap sevicilerine sevdiremedik!

Bakınız dünya Atatürk için neler söylemiş?

Atatürk öldü, dünya fakir düştü- Macar gazetesi

Dünya, bu derecede müstesna olan bu adamın ölümünden sonra artık eskisi kadar enteresan değildir- SLAVO- Bulgaristan

Atatürk, şahsiyet ve kabiliyetin en büyük timsali idi. O yirminci asrın en muazzam vak'asını yaratan adamdır- National Tidence - İspanya

Tekrar etmek isterim ki, Atatürk büyük, çok büyük bir adam, bir siyasi dâhidir- Ekselsiyor - Fransa

Binlerce yazılardan bir kaçı…

Şimdi Suudiler ( Araplar ) Neden Atatürk'ü sevmezler ve Türkleri ( Nevali ) ikinci sınıf Müslüman görürler ?

Türk milleti Atatürk sayesinde uyandı artık.

Yıllarca Türklüğümü, uygarlığımızı, medeniyetimizi , örf ve adetlerimizi zedelediğiniz yetmedi mi?

Atamızı, Dedemizi, Nenemizi, Annemizi, Babamızı hurafeleriniz ile kandırdığınız, asimile ettiğiniz ve korkuttuğunuz yetmedi mi?

Allah'a dua ediniz ki Hz. Muhammet Peygamberimiz (s.a.v ) gibi Alim verdi de ...

Madem öyle ufacık da olsa ,eski olaydan bir hatırlatma yapayım...

"Allah'a Ismarladık Ey Kudüs"!

General Allenby beyaz atını Selahattin Eyyübi'nin türbesine doğru sürerek hırsla ve öfkeyle bağırıyordu.

" Ey Selahattin duy sesimi bak bizler 800 yıl sonra geri geldik."

Osmanlı orduları, Arap işbirlikçileri sayesinde yenilmiş, İslam'ın ve üç dinin kutsal şehri Kudüs yeniden haçlıların mirasına sahip İngiliz emperyalistlerinin orduları eline geçmişti.

Ondan sonra o bölge huzur bulamadı bütün olay bu değil de nedir?

ARTIK BUNA ALIŞINIZ KRAL ve SULTANLAR! Biz Türkler nereye gidersek gidelim, Türklük ve Atatürk ruhu ile beraber gideriz

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.