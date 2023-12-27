İSLÂM MEDENİYETİ ve KUR’AN -II

KUR’AN ve SÜNNET üzerine hayatını yaşamaya gayret eden her Müslümanın, bu yaşamdaki en büyük DOST’U Allah’u Teâladır. Kullarının kalplerine HUZUR verir. Kul Allah’ı ZİKRETTİĞİ müddetçe huzur kalpten eksik olmaz. Kalpler Allah’ın zikriyle tatmini yaşar. Müslüman kul, hayatı boyunca sadece Allah’ın ADAMI olmaya titizlikle dikkat etmelidir. Huzuru yerinde olan Müslüman kul, yaşadığı AN’ın güzelliğini tadar. Hem kendisine huzur verir, hem de diğer insanlara huzur yaşatır. Bencillikten haz almaz. Paylaşımı sever hale gelmiştir.

MODERNİTE, insanların huzurlu olmaması için elinden geleni yapar. Sırf bu durumun oluşmaması için ciddi kaynaklar harcar. Zira huzurlu toplumu istediği gibi motive edemezler. Modernite TÜREKİM toplumu oluşturmayı esas alır. İster ki insanlar harcayarak, tüketerek HAZ alsınlar. Sırf bu toplumun oluşması için ülkemizde birçok HASİDELER cereyan etti geçmişte KUR’AN yasaklandı. Tekkeler, Edep ve Terbiye ZAVİYELERİ, zikir halkalarına haiz yerler kapatıldı. Allah’ın AYETİNDE: “Kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur” der. Allah inancı sağlam kişi, kolay kolay MODERNİTENİN kulu-kölesi olmaz.

İslâm Medeniyeti MADDİ gelişimin yanı sıra MANEVİ gelişime de çok önem vermektedir. Bunun için özel tedrisat gereklidir. Manen güçlü olmayan toplumlar, en küçük savrulmada, farklı rüzgar karşısında savrulabilir, kullanışlı hale gelebilirler. MANEN güçlü toplumlar, kendilerini İLİMLE de takviye ederek besin yüklemesini yaparlar. İki yapı birlikte hareketle GELİŞME de güçlü kuvvet kazanımını da beraberinde getirirler. Her zaman kendisini HAKK’A nakle hazır gören Müslüman, Beşer olan hiç bir kulun ESARETİNİ kabul etmez. Sadece yüce Allah’ın SEVK ve İDARESİNE teslim olur. Allah’a KUL RESUL’E ümmet olmak için çırpınır durur. Sonu Allah’a kulluk YOLUNA, PEYGAMBERE ümmet olabilme yoluna ulaşmayan hiçbir yol Müslümana huzur vermez.

Modernite, SÖZÜ dinlensin ister. Bunun için bütün SOSYAL BİRİMLERE müdahaleyi esas alır. Kurdukları KÜRESEL yapıya monte edilmek için TEK TİPLİK esas alınır. Böylece beyinler-zihinler satın alınmış olur. İÇ HUZUR ve ona kapı aralayan hiç bir girişimin FİLİZLENMESİNİ istemezler. Duvar olmaya çalışırlar. Müslüman kul ise bu durumun karşısına dikilerek inadına tabiatla, toprakla, yerle-gökle, suyla irtibatını daha da kuvvetlendirerek bağımsızlık gücünü ortaya koyar. Küresellerin çözümler bendedir MOTTOSU tamamen BEYİN yıkamadır. Müslüman kul, İMANI sayesinde Akleder, düşünür kendi Alternatiflerini ortaya koyarak özgürlüğünün mesajını verir.

MÜSLÜMANIN kendisine has farklı düşünceleri vardır. Bu farklılıklarla büyük POTANSİYELLER oluşturulabilir. Modemitenin REKLÂMASYON hamlesiyle oluşturulmak istediği TÜKETİM toplumunu akamete uğratabilir. MODERNİTE Güvenilir ve Emniyetli değildir. Zira, temeli sadece maddiyata dayalı, çıkar esaslıdır. Oysa İSLÂM medeniyetinin temelinde SEVGİ vardır. Müslüman BARIŞIN, SELÂMIN temsilcisidir. SELÂM bize EMANETTİR. Barışı ve Güveni kuvvetlendirir. Müslüman Müslümana EMANETTİR. Modernitenin ÇARKLARINDAN Emanetlerin korunması, İslam Medeniyeti MENSUPLARININ aslı görevidir. Selâm ve Sevgilerle Günk. Kul. S.